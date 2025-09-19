Наводив атаки на Суми: завербований росіянами зрадник отримав суворий вирок

Зрадника затримали у липні минулого року - ним виявився 42-річний працівник місцевого підприємства, якого завербувало російське ФСБ. Він привернув увагу ворога своїми коментарями у проросійських Telegram-каналах.

Після отримання інструкцій зрадник фіксував на Google-картах розташування електропідстанцій, які росіяни планували знищити, щоби залишити прифронтове місто без світла.

Окрім того, агент ФСБ відстежував зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ, а також роботу місцевих мобільних вогневих груп після оголошення повітряних тривог.

В рамках проведення обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він збирав розвідувальні дані для своїх російських кураторів та контактував з ними.

На підставі доказів, які було зібрано контррозвідкою та слідчими СБУ, суд визнав зрадника винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).