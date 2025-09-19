Наводив атаки на Суми: завербований росіянами зрадник отримав суворий вирок

Агента Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), який коригував ворожі удари по електропідстанціях Сумщини, засуджено до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію пресслужби СБУ.
Зрадника затримали у липні минулого року - ним виявився 42-річний працівник місцевого підприємства, якого завербувало російське ФСБ. Він привернув увагу ворога своїми коментарями у проросійських Telegram-каналах.
Після отримання інструкцій зрадник фіксував на Google-картах розташування електропідстанцій, які росіяни планували знищити, щоби залишити прифронтове місто без світла.
Окрім того, агент ФСБ відстежував зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ, а також роботу місцевих мобільних вогневих груп після оголошення повітряних тривог.
В рамках проведення обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він збирав розвідувальні дані для своїх російських кураторів та контактував з ними.
На підставі доказів, які було зібрано контррозвідкою та слідчими СБУ, суд визнав зрадника винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
