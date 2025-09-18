Искали легких заработков: пара из Запорожья планировала теракт против ВСУ

В Запорожье супруги пытались взорвать украинских защитников по указу РФ. СБУ задержала агентов Кремля, которым теперь грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telergram .

"По заказу врага фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) возле места пребывания военных или на маршрутах их передвижения по городу", - говорится в сообщении СБУ.

Агентов РФ задержали в 5 утра, когда те направлялись со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

Как установило расследование, исполнителями российского "заказа" оказались местный разнорабочий и его жена, которая работала кассиршей на заправке.

"Во внимание российских спецслужбистов пара попала, когда искала "легких заработков" в Telegram-каналах", - добавили в СБУ.

Выяснилось, что в соответствии с вражескими инструкциями задачей супругов было найти пункты наибольшего сосредоточения любых украинских военных.

"Обнаружив одну из таких локаций, агенты согласовали "цель" с куратором и изготовили СВП. При закупке составляющих к взрывчатке они скрывали лица мотошлемами во избежание идентификации на камерах наблюдения", - сообщили в службе безопасности.

Известно также, что фигуранты спрятали в канистру телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

"Такую "видеоловушку" агенты должны были установить рядом с местом жительства украинских военных, чтобы отслеживать их приближение к точке запланированного теракта. Рашисты планировали потом дистанционно активировать СВП", - выяснили правоохранители.

Фото: СБУ задержала супругов агентов РФ, которые пытались подорвать военных в Запорожье (t.me/SBUkr)

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.