ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Киллер РФ планировал убийство топ-чиновника ВМС Украины до 9 мая

10:49 09.05.2026 Сб
3 мин
Как СБУ удалось сорвать покушение?
aimg Татьяна Степанова
Киллер РФ планировал убийство топ-чиновника ВМС Украины до 9 мая Фото: в Одессе задержали киллера, который по заказу РФ планировал убийство топ-чиновника ВМС Украины (facebook.com_SecurSerUkraine)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Служба безопасности Украины задержала киллера, который по заданию России пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как сообщается, контрразведка СБУ предотвратила резонансный теракт в Одессе. В областном центре задержан агент РФ, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ на опережение и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на "горячую линию" Службы безопасности с сообщением о подозрительной личности.

По замыслу российских спецслужб, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования "дня победы".

Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду возле места жительства украинского военного и собирался расстрелять его из автомата. Злоумышленник должен был открыть огонь в момент пребывания офицера за рулем своего авто во время выезда со двора.

Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ сорвали покушение и задержали киллера 8 мая.

Фото: в Одессе задержали киллера, который по заказу РФ планировал убийство топ-чиновника ВМС Украины (t.me/SBUkr)

По материалам дела, фигурантом оказался завербованный врагом рецидивист из Донецкой области, который ранее отбывал наказание за умышленное убийство. В поле зрения россиян мужчина попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.

После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил помещение украинского военнослужащего, провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады.

Далее агент получил от куратора из РФ координаты схронов, из которых забрал автомат АК-74 и два снаряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном.

Во время обысков у задержанного изъят автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбистом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незаконченное покушение на совершение террористического акта).


Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Попытки покушений на украинских деятелей

Напомним, ранее СБУ и полиция предотвратили заказное убийство генерал-майора Сил обороны, который является Героем Украины. На Житомирщине задержаны два агента России, которые готовили нападение на военного.

Также СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. В частности, речь шла о подготовке покушения на начальника одного из районных ТЦК города.

Ранее правоохранители задержали иностранного киллера, который по заданию российских спецслужб планировал ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Кроме того, в Киеве разоблачили агента ФСБ РФ, который готовил покушение на украинского чиновника.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Одесса Вооруженные силы Украины ВМС Украины Война в Украине
Новости
США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ
США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"