Киллер РФ планировал убийство топ-чиновника ВМС Украины до 9 мая
Служба безопасности Украины задержала киллера, который по заданию России пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Как сообщается, контрразведка СБУ предотвратила резонансный теракт в Одессе. В областном центре задержан агент РФ, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.
Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ на опережение и своевременному сообщению неравнодушного гражданина, который обратился на "горячую линию" Службы безопасности с сообщением о подозрительной личности.
По замыслу российских спецслужб, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования "дня победы".
Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду возле места жительства украинского военного и собирался расстрелять его из автомата. Злоумышленник должен был открыть огонь в момент пребывания офицера за рулем своего авто во время выезда со двора.
Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ сорвали покушение и задержали киллера 8 мая.
Фото: в Одессе задержали киллера, который по заказу РФ планировал убийство топ-чиновника ВМС Украины (t.me/SBUkr)
По материалам дела, фигурантом оказался завербованный врагом рецидивист из Донецкой области, который ранее отбывал наказание за умышленное убийство. В поле зрения россиян мужчина попал, когда искал "легкие заработки" в профильных Telegram-каналах.
После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил помещение украинского военнослужащего, провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады.
Далее агент получил от куратора из РФ координаты схронов, из которых забрал автомат АК-74 и два снаряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном.
Во время обысков у задержанного изъят автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российским спецслужбистом.
Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незаконченное покушение на совершение террористического акта).
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Попытки покушений на украинских деятелей
Напомним, ранее СБУ и полиция предотвратили заказное убийство генерал-майора Сил обороны, который является Героем Украины. На Житомирщине задержаны два агента России, которые готовили нападение на военного.
Также СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. В частности, речь шла о подготовке покушения на начальника одного из районных ТЦК города.
Ранее правоохранители задержали иностранного киллера, который по заданию российских спецслужб планировал ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.
Кроме того, в Киеве разоблачили агента ФСБ РФ, который готовил покушение на украинского чиновника.