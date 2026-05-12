ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Офицер СБУ сливала ФСБ данные об украинских разведчиках

15:54 12.05.2026 Вт
2 мин
Какую информацию враг получал от нее?
aimg Елена Чупровская
Офицер СБУ сливала ФСБ данные об украинских разведчиках Фото: майор СБУ шпионила для ФСБ (facebook.com_SecurSerUkraine)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Майор Службы безопасности Украины со служебным доступом к секретным базам передавала российской разведке имена оперативников и планы контрразведывательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Читайте также: Миллиардные потери для РФ: сколько техники ПВО уничтожили ВСУ за апрель

Какую информацию получал враг

Женщина имела доступ к служебным информационным ресурсам СБУ. Ею были собраны и переданы врагу сведения с ограниченным доступом, в частности:

  • данные о сотрудниках СБУ, задействованных в оперативно-розыскной и контрразведывательной работе;
  • информация об объектах, в отношении которых уже проводились или только планировались соответствующие мероприятия.

Следствие установило, что с октября 2025 по апрель 2026 года офицер передавала эти сведения через мессенджер Telegram.

Офицер СБУ сливала ФСБ данные об украинских разведчикахФото: задержали предательницу из СБУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Для связи с ФСБ она также привлекала своего отца, который проживает на временно оккупированной части Украины.

Полученные Россией данные могли быть использованы для:

  • ведения разведывательной и подрывной деятельности против Украины;
  • организации диверсий;
  • попыток нейтрализовать контрразведывательные возможности СБУ.

Офицера задержали 12 мая 2026 года. Ей готовят сообщение о подозрении в государственной измене в условиях военного положения - по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры также будут ходатайствовать об аресте.

Как сообщало РБК-Украина, в начале мая СБУ задержала в Одессе завербованного рецидивиста из Донецкой области, который планировал убить топ-чиновника Военно-морских сил ВСУ - покушение должно было состояться 9 мая.

А еще раньше контрразведка задержала в Донецкой области агента ГРУ, который наводил авиабомбы на позиции украинских военных в районе Краматорска.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Задержание
Новости
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай