Офицер СБУ сливала ФСБ данные об украинских разведчиках

Майор Службы безопасности Украины со служебным доступом к секретным базам передавала российской разведке имена оперативников и планы контрразведывательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Какую информацию получал враг

Женщина имела доступ к служебным информационным ресурсам СБУ. Ею были собраны и переданы врагу сведения с ограниченным доступом, в частности:

данные о сотрудниках СБУ, задействованных в оперативно-розыскной и контрразведывательной работе;

информация об объектах, в отношении которых уже проводились или только планировались соответствующие мероприятия.

Следствие установило, что с октября 2025 по апрель 2026 года офицер передавала эти сведения через мессенджер Telegram.

Фото: задержали предательницу из СБУ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Для связи с ФСБ она также привлекала своего отца, который проживает на временно оккупированной части Украины.

Полученные Россией данные могли быть использованы для:

ведения разведывательной и подрывной деятельности против Украины;

организации диверсий;

попыток нейтрализовать контрразведывательные возможности СБУ.

Офицера задержали 12 мая 2026 года. Ей готовят сообщение о подозрении в государственной измене в условиях военного положения - по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры также будут ходатайствовать об аресте.