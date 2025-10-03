В Николаеве задержали агентурную пару РФ: шпионили за оборонным заводом (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила в Николаеве вражескую агентурную пару, которая собирала данные об оборонном заводе. Женщина-агент вместе со своим сожителем пытались передать оккупантам секретную информацию, однако их разоблачили на начальном этапе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем предотвратила агентурное проникновение РФ в один из ведущих оборонных заводов на юге нашего государства.

По результатам спецоперации в Николаеве задержан агент РФ, которая пыталась получить для оккупантов места рассредоточения оборонного предприятия на территории региона.

Как установило расследование, к совершению преступления женщина привлекла своего сожителя - сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Сначала враг завербовал женщину. Зная, что подконтрольная ей фирма сотрудничает с оборонным заводом в Николаеве, оккупанты поручили ей собирать информацию о местонахождении объектов ОПК и видах оборонных заказов в южном регионе.

Для этого женщина использовала своего сожителя, который работал в отделе материально-технического снабжения оборонного завода и взаимодействовал с компанией фигурантки.

СБУ разоблачила агентурную пару еще в начале их сотрудничества с врагом.

Установлено, что мужчина передал женщине сведения о состоянии выполнения государственных заказов и места рассредоточения производственных цехов предприятия.

Впрочем, агент не успела "отчитаться" оккупантам, поскольку на этом этапе ее задержала СБУ.

Во время обыска у фигурантки изъяли смартфон с доказательствами ее контактов со "связным" - Сергеем Лебедевым (известным под псевдонимом "Лохматий"), который в Донецке работает на ФСБ и военную разведку РФ.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения ее сообщнику.