"Наводила" ракеты на ТЦК в Чернигове: СБУ разоблачила российского агента

Фото: СБУ остановила агента ФСБ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Чернигове задержали женщину, которая работала на ФСБ и собирала данные для ракетных ударов. Она должна была отслеживать военкоматы, но контрразведка вовремя ее остановила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ провела спецоперацию в Чернигове и задержала 39-летнюю женщину, которая работала на ФСБ России. Она собирала данные для очередной волны воздушных атак по северным регионам Украины.

Когда сотрудники СБУ зашли в квартиру, подозреваемая пыталась срочно удалить переписку с куратором и даже хотела разбить телефон, чтобы уничтожить доказательства.

Как ее завербовали

По данным следствия, женщина попала в поле зрения оккупантов через телеграм-каналы с "легкими заработками". ФСБ быстро использовала эту возможность и завербовала ее.

Сначала агента отправили в Киевскую область. Там она должна была выявлять и передавать врагу геолокации украинских аэродромов с боевыми вертолетами.

Российские спецслужбы передали ей "маршрутный лист" с возможными местами базирования оборонительных объектов. Однако координаты оказались устаревшими, и нужных локаций она не нашла.

Новое задание от ФСБ

После неудачи на Киевщине ее вернули в Чернигов. Здесь женщина получила инструкции корректировать удары по местным военкоматам.

Она арендовала квартиру в девятиэтажке рядом с территориальным центром комплектования. На подоконнике установила телефон с камерой, подключенной к удаленному доступу для россиян.

Цель была проста и цинична: узнать, когда в ТЦК больше всего военнообязанных, чтобы нанести ракетный удар именно в это время.

 

СБУ сорвала планы врага

Украинская контрразведка детально задокументировала все действия агента. На финальном этапе спецоперации ее задержали прямо в "конспиративной" квартире.

Ей уже сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Предательнице грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрразведка постоянно разоблачает предателей

Напомним ранее под подозрение попал 48-летний инженер-монтажник из Харьковской области. Мужчина работал в региональном подразделении "Укрзализныци" и, имея доступ к пограничным железнодорожным путям, систематически передавал российской спецслужбе данные об их состоянии и движении.

В Донецкой области сотрудники контрразведки разоблачили продавщицу местного магазина, которая фактически вела шпионскую деятельность. Женщина снимала передвижения украинских военных колонн прямо из окна собственного дома, передавала координаты складов и пунктов управления, а под видом непринужденных разговоров с покупателями собирала информацию для врага.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения России СБУ уже разоблачила более полусотни военнослужащих-предателей. Также ликвидировано несколько разветвленных агентурных сетей, которые работали на оккупантов.

