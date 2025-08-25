"Наводила" ракеты на ТЦК в Чернигове: СБУ разоблачила российского агента

СБУ провела спецоперацию в Чернигове и задержала 39-летнюю женщину, которая работала на ФСБ России. Она собирала данные для очередной волны воздушных атак по северным регионам Украины.

Когда сотрудники СБУ зашли в квартиру, подозреваемая пыталась срочно удалить переписку с куратором и даже хотела разбить телефон, чтобы уничтожить доказательства.

Как ее завербовали

По данным следствия, женщина попала в поле зрения оккупантов через телеграм-каналы с "легкими заработками". ФСБ быстро использовала эту возможность и завербовала ее.

Сначала агента отправили в Киевскую область. Там она должна была выявлять и передавать врагу геолокации украинских аэродромов с боевыми вертолетами.

Российские спецслужбы передали ей "маршрутный лист" с возможными местами базирования оборонительных объектов. Однако координаты оказались устаревшими, и нужных локаций она не нашла.

Новое задание от ФСБ

После неудачи на Киевщине ее вернули в Чернигов. Здесь женщина получила инструкции корректировать удары по местным военкоматам.

Она арендовала квартиру в девятиэтажке рядом с территориальным центром комплектования. На подоконнике установила телефон с камерой, подключенной к удаленному доступу для россиян.

Цель была проста и цинична: узнать, когда в ТЦК больше всего военнообязанных, чтобы нанести ракетный удар именно в это время.

СБУ сорвала планы врага

Украинская контрразведка детально задокументировала все действия агента. На финальном этапе спецоперации ее задержали прямо в "конспиративной" квартире.

Ей уже сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Предательнице грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.