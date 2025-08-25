"Наводила" ракети на ТЦК у Чернігові: СБУ викрила російську агентку

СБУ провела спецоперацію у Чернігові та затримала 39-річну жінку, яка працювала на ФСБ Росії. Вона збирала дані для чергової хвилі повітряних атак по північних регіонах України.

Коли співробітники СБУ зайшли до квартири, підозрювана намагалася терміново видалити листування з куратором і навіть хотіла розбити телефон, щоб знищити докази.

Як її завербували

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору окупантів через телеграм-канали з "легкими заробітками". ФСБ швидко використала цю можливість і завербувала її.

Спочатку агентку відправили на Київщину. Там вона мала виявляти та передавати ворогу геолокації українських аеродромів із бойовими гелікоптерами.

Російські спецслужби передали їй "маршрутний лист" із можливими місцями базування оборонних об'єктів. Проте координати виявилися застарілими, і потрібних локацій вона не знайшла.

Нове завдання від ФСБ

Після невдачі на Київщині її повернули до Чернігова. Тут жінка отримала інструкції коригувати удари по місцевих військкоматах.

Вона орендувала квартиру в дев’ятиповерхівці поруч із територіальним центром комплектування. На підвіконні встановила телефон із камерою, підключеною до віддаленого доступу для росіян.

Мета була проста й цинічна: дізнатися, коли в ТЦК найбільше військовозобов’язаних, щоб завдати ракетного удару саме в цей час.

СБУ зірвала плани ворога

Українська контррозвідка детально задокументувала всі дії агентки. На фінальному етапі спецоперації її затримали прямо в "конспіративній" квартирі.

Їй уже повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Зрадниці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.