Шпионил за эшелонами ВСУ возле границы: СБУ задержала российского агента

Служба безопасности Украины разоблачила инженера "Укрзализныци", который шпионил в Харьковской обалсти за движением военных эшелонов и передавал данные ФСБ. Его разоблачили еще на старте работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Контрразведка службы сообщила о задержании 48-летнего инженера-монтажника из Харьковской области. Мужчина работал в местном филиале "Укрзализныци" и, пользуясь доступом к пограничным путям, собирал данные для российской спецслужбы.

Что именно интересовало врага

Во время ремонтных работ он незаметно отслеживал эшелоны ВСУ:

количество и маршруты движения военной техники,

виды вооружений, которые шли на передовую,

расположение оборонительных рубежей.

Отдельно агент фиксировал координаты объектов на Google-картах, чтобы облегчить подготовку атак.

Как работал канал связи

Собранную информацию железнодорожник отправлял куратору из ФСБ через мессенджер. По данным СБУ, именно эти данные враг планировал использовать для ударов бомбами и дронами по приграничным районам.

Расследование установило, что он попал в поле зрения российских спецслужб после публикаций антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Во время обысков у него изъяли телефон с анонимным чатом для связи с ФСБ.

Задержанному уже объявлено подозрение за госизмену (ч. 2 ст. 111 УКУ). Мужчина находится под стражей без права залога. В случае приговора ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.