Главная » Новости » Происшествия

Скандал вокруг ТЦК в Одессе: в военкомате инициировали служебную проверку

Одесса, Понедельник 19 января 2026 22:49
Скандал вокруг ТЦК в Одессе: в военкомате инициировали служебную проверку Иллюстративное фото: в военкомате Одессы инициировали служебную проверку (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталья Кава

В сети появилось видео с участием военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки и работников Национальной полиции. В ТЦК заявили, что событие уже стало предметом служебной проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Что произошло на Софиевской в Одессе

Как сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, в указанный день группа оповещения одного из районных ТЦК действовала по вызову работников Национальной полиции.

Целью было составление административных материалов в отношении гражданина, который, по информации полиции, находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Все действия, отмечают в ведомстве, происходили в присутствии полицейских.

Почему применили физическое воздействие

Во время проверки мужчине предложили предоставить военно-учетные документы и проследовать для оформления административного протокола и уточнения учетных данных. По данным ТЦК, гражданин отказался выполнять законные требования и оказывал сопротивление.

Физическое воздействие, как отмечают в ведомстве, применялось исключительно для прекращения противоправных действий и обеспечения возможности оформления административных материалов.

В ТЦК опровергли информацию о "похищении"

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что информация о "похищении" мужчины или его доставке "в неизвестном направлении" не соответствует действительности.

В то же время утверждения об умышленном избиении, повреждении транспортного средства или превышении служебных полномочий требуют отдельной проверки.

Начата служебная проверка

По факту инцидента инициирована служебная проверка. В ее рамках будет дана правовая оценка действиям всех участников события с учетом видеоматериалов и материалов, составленных Национальной полицией.

В случае установления нарушений виновные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины. В ТЦК отметили, что не терпят никаких проявлений неправомерного поведения или превышения полномочий.

В ведомстве обратились к гражданам

Одесский областной ТЦК и СП призвал граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации и заверил в открытости к объективному и беспристрастному выяснению всех обстоятельств происшествия.

Скандалы с ТЦК

Напомним, ранее в Одессе суд арестовал трех работников ТЦК и члена общественной организации. По данным следствия, они требовали взятку в размере 6 тысяч долларов за "решение вопроса" с мобилизацией.

Киевский районный суд Одессы избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. По версии следствия, фигуранты незаконно лишили свободы мужчину, силой посадили его в автобус и возили по городу, параллельно требуя деньги.

