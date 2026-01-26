ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

ССО выбили оккупантов с позиций в Купянске: есть пленные

Понедельник 26 января 2026 11:00
ССО выбили оккупантов с позиций в Купянске: есть пленные Иллюстративное фото: ССО выбили оккупантов с позиций в Купянске (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ провела успешные специальные действия в городе Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

Во время разведки центральной части города операторы ССО обнаружили группу российских военнослужащих, которые удерживали позиции в разрушенном супермаркете и жилом доме рядом.

В результате прямых действий:

  • уничтожено 2 военнослужащих противника;
  • 2 оккупантов взяты в плен.

В ССО отметили, что действия группы спецназначения способствовали смежным подразделениям Сил обороны в освобождении центральной части Купянска.
Что происходит в Купянске

Ранее командующий Национальной гвардии Александр Пивненко заявлял, что украинские силы контролируют центральную часть Купянска. По его словам, подразделения бригады "Хартия" продолжают операцию по очистке города от противника, тогда как российские войска активно применяют FPV-дроны.

В то же время Виктор Трегубов сообщал, что в городе все еще находятся несколько десятков оккупантов, а заявления РФ о якобы "захвате" Купянска не соответствуют действительности. По его словам, полная зачистка от диверсионных групп может занять определенное время.

Трегубов уточнил, что основные силы противника сосредоточены в одном из городских кварталов.

"Большинство вражеских военных находится в центре города, в одном квартале многоэтажной застройки. Задача - завершить его зачистку, по возможности без потерь среди украинских защитников", - отметил он.

Кроме того, оккупанты усилили давление на позиции ВСУ на восточном берегу реки Оскол, однако украинские военные удерживают контроль над ситуацией. Ранее в рамках операции по деблокированию города защитники также установили контроль над зданием Купянского городского совета.

