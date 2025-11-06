Даже без интернета: как жителям Киева не пропустить сообщение об отключении света

Жители столицы могут получать информацию насчет отключений электроэнергии с помощью сервиса "ДТЭК Свет" в мобильном приложении "Киев Цифровой". Однако для этого киевлянам советуют проверить некоторые данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Жителям столицы Украины рассказали, что команда приложения "Киев Цифровой" совместно с ДТЭК Киевские электросети обновила в сервисе "ДТЭК Свет" справочник:
Учитывая это горожанам рекомендуют проверить, сохранен ли их адрес - чтобы всегда получать актуальные оповещения.
Отмечается, что адрес нужно добавить именно в "ДТЭК Свет".
"Это - отдельный раздел в приложении, где формируется график и поступают уведомления", - объяснили украинцам.
Сообщается, что после актуализации информации пользователи смогут без задержек получать уведомления:
"Сервис работает даже без доступа к интернету", - подчеркнули в КГГА.
Уточняется также, что оповещения поступают круглосуточно.
"Впрочем, в режиме "Не беспокоить" сообщения не будут появляться ночью", - объяснили киевлянам.
В КГГА сообщили также, что пользователи могут добавлять не только домашний адрес, но и другие важные места:
Удобно и то, что в настройках профиля доступна опция быстрого доступа - сервис можно разместить среди основных на главном экране.
Кроме того, сервис поддерживает виджет для смартфона. Это позволяет видеть актуальное состояние электроснабжения - в режиме реального времени.
"Горожанам рекомендуют проверить, добавлен ли их адрес в сервис, и при необходимости обновить информацию", - подытожили в КГГА.
