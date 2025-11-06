Даже без интернета: как жителям Киева не пропустить сообщение об отключении света

Что нужно сделать, чтобы не пропустить сообщение

Жителям столицы Украины рассказали, что команда приложения "Киев Цифровой" совместно с ДТЭК Киевские электросети обновила в сервисе "ДТЭК Свет" справочник:

адресов;

локаций очередей.

Учитывая это горожанам рекомендуют проверить, сохранен ли их адрес - чтобы всегда получать актуальные оповещения.

Отмечается, что адрес нужно добавить именно в "ДТЭК Свет".

"Это - отдельный раздел в приложении, где формируется график и поступают уведомления", - объяснили украинцам.

Как работает сервис "ДТЭК Свет"

Сообщается, что после актуализации информации пользователи смогут без задержек получать уведомления:

об изменениях графика;

о внеплановых отключениях.

"Сервис работает даже без доступа к интернету", - подчеркнули в КГГА.

Уточняется также, что оповещения поступают круглосуточно.

"Впрочем, в режиме "Не беспокоить" сообщения не будут появляться ночью", - объяснили киевлянам.

"Киев Цифровой" содержит сервис "ДТЭК Свет" (иллюстрация: kyivcity.gov.ua)

Чем еще полезен сервис для киевлян

В КГГА сообщили также, что пользователи могут добавлять не только домашний адрес, но и другие важные места:

офис;

школу;

любимую кофейню и т.п.

Удобно и то, что в настройках профиля доступна опция быстрого доступа - сервис можно разместить среди основных на главном экране.

Кроме того, сервис поддерживает виджет для смартфона. Это позволяет видеть актуальное состояние электроснабжения - в режиме реального времени.

"Горожанам рекомендуют проверить, добавлен ли их адрес в сервис, и при необходимости обновить информацию", - подытожили в КГГА.