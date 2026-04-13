Зачем Украине космические войска и при чем здесь "Орешник": объяснение нардепа

Украина хочет создать собственные космические войска. Это, среди прочего, связано с противодействием российским ракетам "Орешник".
Об этом в интервью РБК-Украина заявил народный депутат Федор Вениславский, который возглавляет подкомитет по госбезопасности оборонного комитета ВР.
Траектория ракеты "Орешник" проходит на высоте более 100 км, то есть в космосе, который не ограничен государственными границами. Но наземная украинская ПВО работает на высотах до 30-40 километров.
"Поэтому, вопрос необходимости создания Космических Сил ВСУ имеет целью, в том числе, юридическую легализацию деятельности ВСУ в новом военном домене - космическом", - пояснил нардеп в интервью РБК-Украина.
Чтобы эффективно уничтожать подобные цели, перехват должен происходить еще до момента разделения боевых блоков в космосе. По словам нардепа, сбить один ракетоноситель на высоте более 100 км значительно легче, чем пытаться уничтожить шесть гиперзвуковых маневровых блоков во время их падения. Но сейчас речь идет о раннем предупреждении.
"Прежде всего, это раннее информирование о запуске и предупреждение населения об угрозе ракетных нападений со стороны врага с использованием баллистики, в том числе и аэробаллистических ракет", - отметил он.
Сейчас для раннего предупреждения о запуске баллистики Украина полагается на арендованные спутники или данные от партнеров, что несет определенные риски.
В прошлом, как напомнил Вениславский, уже случались случаи, когда союзники делали паузы в передаче разведданных, а работа системы Starlink временно ограничивалась, что нарушало координацию действий военных.
"А собственные телекоммуникационные спутники обеспечат полностью защищенную связь и для руководства государства, и для военного руководства", - сказал он.
Украина планирует создать собственные космические войска (Инфографика РБК-Украина)
О создании космических войск в Украине заговорили еще в прошлом году. В частности, в программе правительства было запланировано, что такой род войск появится уже к концу 2025 года. Но пока что этот пункт программы правительства не был реализован.
Также в прошлом году в Минобороны создали Управление космической политики. Оно должно было сосредоточиться на трех ключевых направлениях:
Эта структура была нужна Минобороны, чтобы стать заказчиком космической техники и программного обеспечения для нужд Сил обороны.