Зачем Украине космические войска и при чем здесь "Орешник": объяснение нардепа

Юридическое измерение и противодействие "Орешнику"

Траектория ракеты "Орешник" проходит на высоте более 100 км, то есть в космосе, который не ограничен государственными границами. Но наземная украинская ПВО работает на высотах до 30-40 километров.

"Поэтому, вопрос необходимости создания Космических Сил ВСУ имеет целью, в том числе, юридическую легализацию деятельности ВСУ в новом военном домене - космическом", - пояснил нардеп в интервью РБК-Украина.

Чтобы эффективно уничтожать подобные цели, перехват должен происходить еще до момента разделения боевых блоков в космосе. По словам нардепа, сбить один ракетоноситель на высоте более 100 км значительно легче, чем пытаться уничтожить шесть гиперзвуковых маневровых блоков во время их падения. Но сейчас речь идет о раннем предупреждении.

"Прежде всего, это раннее информирование о запуске и предупреждение населения об угрозе ракетных нападений со стороны врага с использованием баллистики, в том числе и аэробаллистических ракет", - отметил он.

Независимость в разведке и связи

Сейчас для раннего предупреждения о запуске баллистики Украина полагается на арендованные спутники или данные от партнеров, что несет определенные риски.

В прошлом, как напомнил Вениславский, уже случались случаи, когда союзники делали паузы в передаче разведданных, а работа системы Starlink временно ограничивалась, что нарушало координацию действий военных.

"А собственные телекоммуникационные спутники обеспечат полностью защищенную связь и для руководства государства, и для военного руководства", - сказал он.

Планы по созданию космических войск

О создании космических войск в Украине заговорили еще в прошлом году. В частности, в программе правительства было запланировано, что такой род войск появится уже к концу 2025 года. Но пока что этот пункт программы правительства не был реализован.

Также в прошлом году в Минобороны создали Управление космической политики. Оно должно было сосредоточиться на трех ключевых направлениях:

формировании нормативно-правовой базы для развития космических возможностей войска,

поиске и интеграции передовых технологий совместно с учеными;

налаживании международных и коммерческих партнерств для поставки необходимых данных и оборудования.

Эта структура была нужна Минобороны, чтобы стать заказчиком космической техники и программного обеспечения для нужд Сил обороны.