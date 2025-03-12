Мифы и реальность: что ждет учеников 10-12 классов после реформы образования
В Украине готовят новую учебную программу для старшеклассников, которая предусматривает больше свободы в выборе предметов и уменьшение нагрузки. Вокруг нововведений уже существует много мифов.
Какие изменения ждут учеников 10-12 классов, и какие предметы будут обязательными, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Естественные науки остаются обязательными
Один из самых распространенных мифов о реформе старшей школы - это отсутствие естественных наук в 10-12 классах. На самом деле естественные предметы остаются важной частью обучения. В 10-11 классах они будут обязательными для всех учеников, а в 12 классе - для тех, кто выбрал естественный профиль или хочет изучать эти предметы на выборочном уровне.
Обязательные предметы
Все ученики 10-12 классов, независимо от выбранного профиля, будут изучать:
- украинский язык и литературу,
- историю и гражданское образование,
- математику,
- иностранные языки,
- защиту Украины,
- физическую культуру.
Эти предметы обеспечивают необходимое базовое образование для каждого человека и подготовку к будущему, независимо от профессии, отмечают в МОН.
Преимущества реформы
Реформа старшей школы направлена на уменьшение нагрузки на учеников, обеспечение лучшей подготовки по профильным предметам и индивидуальный подход к каждому ученику. Старшеклассники смогут углубленно изучать профильные дисциплины, уменьшить потребность в репетиторах и повысить качество образования.
Реформа позволяет адаптировать обучение к интересам и потребностям учащихся. Каждый ученик сможет выбирать профильные и выборочные курсы, что позволит сосредоточиться на тех предметах, которые важны для будущего обучения и профессионального развития.
МОН активно работает над подготовкой к внедрению реформы, разрабатывая новую образовательную программу, методические материалы и пилотирование.
Напомним, с 2027 года в Украине начнется реформа старшей школы, которая предусматривает возможность для учеников выбирать профиль обучения и изучать предметы и курсы на углубленном уровне. Однако для всех учеников будут оставаться обязательными дисциплины, охватывающие основные направления образования.
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