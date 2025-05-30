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МОН утвердило новую программу для старшей школы: что изменится для учеников с 10 класса

Пятница 30 мая 2025 14:41
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МОН утвердило новую программу для старшей школы: что изменится для учеников с 10 класса Фото: В Украине утвердили программу для учеников 10-12 классов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки (МОН) Украины утвердило Типовую образовательную программу для старшей профильной школы - ключевой документ для внедрения реформы "Новая украинская школа" в 10-12 классах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на МОН.

Что изменится для учеников

Новый подход предусматривает больше гибкости в выборе образовательной траектории:

  • выбор профиля - ученики выбирают один из кластеров (языково-литературный, социально-гуманитарный или STEM), который формирует набор основных предметов;
  • углубленное обучение - дополнительные курсы внутри профиля (например, комбинаторный анализ для математического направления);
  • свободный выбор внепрофильных курсов - например, ученик математического профиля может выбрать курс по театру.

Меньше обязательных предметов

В 12 классе ученики могут иметь только 5-8 обязательных предметов вместо 14, как было раньше.

Школы смогут внедрять интегрированные курсы, например, естественные науки для гуманитариев или объединенную языково-литературную дисциплину для STEM-профилей.

Профильное обучение разделено на два цикла:

  • 10 класс - адаптационный: все имеют одинаковое количество часов на базовые предметы, могут изменить профиль;
  • 11-12 классы - профильный: больше часов на специализацию, меньше - на общие предметы.

Школы получают больше автономии - могут создавать собственные программы внепрофильных курсов, не обязательно опираясь на утвержденные модельные программы. Реформа стартует уже с нового учебного года.

Напомним, реформа старшей школы в Украине стартует с 2027 года. Она вводит профильное обучение для 10-12 классов. Обязательными остаются украинский язык, математика, история, иностранный язык, физическая культура и "Защита Украины". В 10-11 классах все ученики также обязательно будут изучать естественные науки. Реформа призвана предоставить школьникам больше возможностей для выбора, уменьшить учебную нагрузку и лучше подготовить к будущей профессии или учебе.

Также РБК-Украина писало о том, какие изменения ждут учеников.

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