МОН утвердило новую программу для старшей школы: что изменится для учеников с 10 класса

Министерство образования и науки (МОН) Украины утвердило Типовую образовательную программу для старшей профильной школы - ключевой документ для внедрения реформы "Новая украинская школа" в 10-12 классах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на МОН .

Что изменится для учеников

Новый подход предусматривает больше гибкости в выборе образовательной траектории:

выбор профиля - ученики выбирают один из кластеров (языково-литературный, социально-гуманитарный или STEM), который формирует набор основных предметов;

- ученики выбирают один из кластеров (языково-литературный, социально-гуманитарный или STEM), который формирует набор основных предметов; углубленное обучение - дополнительные курсы внутри профиля (например, комбинаторный анализ для математического направления);

- дополнительные курсы внутри профиля (например, комбинаторный анализ для математического направления); свободный выбор внепрофильных курсов - например, ученик математического профиля может выбрать курс по театру.

Меньше обязательных предметов

В 12 классе ученики могут иметь только 5-8 обязательных предметов вместо 14, как было раньше.

Школы смогут внедрять интегрированные курсы, например, естественные науки для гуманитариев или объединенную языково-литературную дисциплину для STEM-профилей.

Профильное обучение разделено на два цикла:

10 класс - адаптационный : все имеют одинаковое количество часов на базовые предметы, могут изменить профиль;

: все имеют одинаковое количество часов на базовые предметы, могут изменить профиль; 11-12 классы - профильный: больше часов на специализацию, меньше - на общие предметы.

Школы получают больше автономии - могут создавать собственные программы внепрофильных курсов, не обязательно опираясь на утвержденные модельные программы. Реформа стартует уже с нового учебного года.