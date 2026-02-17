В некоторых школах Винницы отменяют 10-11 классы: где теперь будут учиться старшеклассники

С 1 сентября 2026 года часть школ в Виннице прекратит набор в 10-е классы и будет работать только как базовые лицеи. Старшеклассники будут учиться в определенных профильных заведениях, выбирая академическое или профессиональное направление.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Вінниця" .

Что изменится с нового учебного года

По словам руководительницы городского департамента образования Оксаны Яценко, реформа старшей школы продолжается с 2018 года и соответствует концепции Новой украинской школы.

В соответствии с законодательством, школы должны быть разделены на:

начальные;

базовые (1-9 классы);

профильные (10-11 классы).

При определении типа заведения учитывали:

требования законодательства;

территориальную доступность;

материально-техническую базу;

кадровое обеспечение.

"Школа начальная не может быть расположена далеко от места жительства детей. В то же время профильная школа должна иметь соответствующую материальную базу и педагогов для качественного обучения", - пояснила Яценко.

Девять профильных лицеев в городе

После 9-го класса ученики будут выбирать профиль обучения в пределах кластеров:

STEM;

языково-литературный;

социально-гуманитарный.

В 2026-2027 учебном году набор в 10-е классы будут осуществлять девять лицеев города, в частности:

гуманитарный лицей №1 имени Н.И. Пирогова;

лицей №7 имени А. Сухомовского;

лицей №13;

физико-математический лицей №17;

лицей №23;

лицей №30 имени Т. Шевченко;

лицей №31;

лицей №35;

технический лицей.

Количество и направления профилей будут зависеть от спроса учащихся.

"Мы проведем опрос и увидим, на какие профили есть спрос. Возможно, некоторые предметы и не будут существовать", - отметила Яценко.

Как реагируют ученики

Для многих девятиклассников изменения стали неожиданностью.

Ученик лицея №2 Евгений Баранов планирует выбрать физико-математический или технический лицей.

"Я хотел закончить 11-й класс здесь, но придется переходить. Это новые возможности и новый опыт", - сказал он.

Другой ученик, Роман Махновецкий, после 9-го класса планирует поступать в колледж, чтобы получить ІТ-образование.

Девятиклассница Дарья Лукасевич выбрала химико-биологический профиль в лицее №23, поскольку планирует поступать на стоматолога. В то же время она признается, что хотела бы остаться в своей школе.

Анастасия Откидач планирует поступление во Львовский лицей имени Героев Крут и хочет связать будущее с военной службой.

Реакция родителей

Родители признают, что переход к новой модели вызывает волнение.

Мама девятиклассницы Кристина Котощук отметила, что семья понимает важность реформы, но новый этап является психологически сложным для детей.

Другие родители рассказали, что на родительском собрании подробно объяснили механизм перехода и перечень лицеев, которые будут осуществлять набор в 10-11 классы.

Хватит ли мест

В 2026 году в Винницкой громаде насчитывается 4 363 девятиклассника. В горсовете уверяют, что все желающие смогут продолжить обучение в 10 классе.

По словам Оксаны Яценко, около 40-45% учеников традиционно выбирают колледжи или заведения профессионально-технического образования. Однако даже те, кто изменит решение, смогут подать заявление в лицеи до конца июня.

"Все дети, которые захотят получать полное общее среднее образование в школе, будут зачислены", - подчеркнула она.

Таким образом, с 1 сентября 2026 года в Виннице окончательно заработает новая модель старшей профильной школы, которая предусматривает сознательный выбор направления обучения после 9 класса и концентрацию ресурсов в определенных лицеях.