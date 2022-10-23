Зачем Путину и Лукашенко понадобилось совместное развертывание войск: "неожиданный" ответ

Развертывание региональной группировки войск является прикрытием для боевой подготовки российских мобилизованных в Беларуси. Этого не скрывают даже военные пропагандисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн "

Так, пропагандистка ВоенТВ рассказала о "планах нападения НАТО на Беларусь с применением ядерного оружия" и о развертывании региональной группировки войск (РГВ) как вынужденной мере сдерживания. Пропагандистка также раскрывает, чем именно будут заниматься российские военные, которые продолжают прибывать в Беларусь.

"Чем будет заниматься РГВ на территории нашей страны уже известно: плановой боевой подготовкой", - говорит она.

Активисты отмечают, что в воскресенье утром, 23 октября Минобороны Беларуси опубликовало очередной фотоотчет прибытия эшелона с российскими военными.

"Внешний вид военных, разномастная форма (в том числе с неуставными "гражданскими" элементами одежды) указывает на то, что в РБ по-прежнему продолжают прибывать мобилизованные граждане РФ ("мобики"), а не регулярные части ВС РФ, - говорится в сообщении. - Таким образом, уже никто и не скрывает, что цель развёртывания "региональной группировки войск" в РБ - это подготовка на полигонах".

Региональная группировка, как отмечают участники мониторинговой группы, в данном случае выполняет функцию юридического оформления заезда российских военных, а также создания дополнительной напряженность на границах Беларуси с Украиной и странами ЕС/НАТО.

"Дополнительным свидетельством указанной теории является отсутствие на эшелонах, на которых прибывают российские военные, тяжелой бронетехники. Пока отмечалась только автомобильная техника (для обеспечения жизнедеятельности в полевых условиях), а также специальная техника понтонно-мостового подразделения (вероятнее всего - военные привезли свою технику для обучения личного состава), - добавляют в "Беларускі Гаюн". - Российские военные прибывают на военные полигоны ВС РБ в северных и центральных регионах РБ, а не к границе с Украиной".

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