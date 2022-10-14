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В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции"

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Минск, Пятница 14 октября 2022 01:59
В Беларуси ввели режим "контртеррористической операции" Фото: в Беларуси ввели режим контртеррористической операции (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Режим "контртеррористической операции" введен в Беларуси из-за якобы угрозы со стороны соседних стран.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости", об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По его словам, решение было принято из-за поступивших данных о планах некоторых государств.

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил он.

Напомним, в МВД Украины заверили, что в случае вторжения или прорыва с севера российские оккупанты получат отпор непосредственно на границе Украины с Беларусью. При этом в качестве оборонительной меры ВСУ заминировали прилегающую к границе территорию.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск.

Кроме того, Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины.

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