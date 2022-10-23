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Навіщо Путіну та Лукашенку знадобилося спільне розгортання військ: "несподівана" відповідь

Новость на русском →
Білорусь, Неділя 23 жовтня 2022 16:15
Навіщо Путіну та Лукашенку знадобилося спільне розгортання військ: "несподівана" відповідь Фото: розгортання регіонального угруповання військ у Білорусі є прикриттям для бойової підготовки мобілізованих із РФ (Міноборони Білорусі)
Автор: Наталія Гурковська

Розгортання регіонального угруповання військ є прикриттям для бойової підготовки російських мобілізованих у Білорусі. Цього не приховують навіть військові пропагандисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Так, пропагандистка ВоєнТВ розповіла про "плани нападу НАТО на Білорусь із застосуванням ядерної зброї" та про розгортання регіонального угруповання військ (РУВ) як вимушеної міри стримування. Пропагандистка також розкриває, чим саме займатимуться російські військові, які продовжують прибувати до Білорусі.

"Чим займатиметься РУВ на території нашої країни вже відомо: плановою бойовою підготовкою", - каже вона.

Активісти зазначають, що в неділю вранці, 23 жовтня, Міноборони Білорусі опублікувало черговий фотозвіт прибуття ешелону з російськими військовими.

"Зовнішній вигляд військових, різномасна форма (у тому числі з нестатутними "цивільними" елементами одягу) вказує на те, що до РБ, як і раніше, продовжують прибувати мобілізовані громадяни РФ ("мобіки"), а не регулярні частини ЗС РФ, - йдеться в повідомленні. - Таким чином, вже ніхто і не приховує, що мета розгортання "регіонального угруповання військ" у РБ - це підготовка на полігонах".

Регіональне угруповання, як зазначають учасники моніторингової групи, у цьому випадку виконує функцію юридичного оформлення заїзду російських військових, а також створення додаткової напруги на кордонах Білорусі з Україною та країнами ЄС/НАТО.

Додатковим свідченням зазначеної теорії є відсутність на ешелонах, на яких прибувають російські військові, важкої бронетехніки. Поки що відзначалася лише автомобільна техніка (для забезпечення життєдіяльності в польових умовах), а також спеціальна техніка понтонно-мостового підрозділу (найвірогідніше - військові привезли свою техніку для навчання особового складу), - додають в "Беларускі Гаюн". - Російські військові прибувають на військові полігони ЗС РБ у північних та центральних регіонах РБ, а не до кордону з Україною".

Спільне розгортання військ: 3 факти

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