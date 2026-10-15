Обучение от Службы занятости в Украине меняется: новые правила и ограничения для ваучеров

Кабинет министров изменил правила предоставления образовательных услуг и профессионального обучения через Государственную службу занятости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы занятости (ГСЗ).
Гражданам рассказали, что Кабинет министров Украины изменил правила предоставления образовательных услуг и профессионального обучения через Государственную службу занятости.
Об этом говорится в соответствующем постановлении №1225 (от 7 октября 2026 года).
"Правительство изменило правила подготовки специалистов для рынка труда", - уточнили в ГСЗ.
Сообщается, что нововведения направлены на то, чтобы подготовка кадров проходила под конкретные и реальные запросы рынка труда.
Отмечается, что часть изменений касается порядка получения ваучеров на обучение от ГСЗ (за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы).
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Теперь рекомендательное письмо от работодателя или потенциального работодателя является обязательным условием для получения ваучера на обучение.
В нем руководитель предприятия:
Изменился также порядок выбора места для обучения по ваучеру.
Теперь выбор заведения образования осуществляется из реестра Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).
"Эта информационная система содержит все ключевые данные об учебных заведениях Украины, и реестры документов об обучении", - напомнили в ГСЗ.
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Для удобства клиентов был расширен перечень подтверждающих документов о профессиональном, профессиональном высшем или высшем образовании.
В ГСЗ объяснили, что в предыдущий список были добавлены:
Постановлением КМУ были установлены ограничения в получении ваучера для людей, которые за последние три года проходили профессиональное обучение за средства Фонда соцстрахования на случай безработицы.
В то же время новое правило не касается граждан, которые:
Ограничение не касается также внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - клиентов службы занятости - которые:
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Отныне обучение зарегистрированных безработных граждан будет происходить по профессиональным квалификациям из Единого реестра квалификаций - Классификатора профессий.
В ГСЗ напомнили, что это - государственный нормативно-правовой документ, который:
К важным изменениям, введенным правительством, в ГСЗ отнесли и то, что на весь период профессионального обучения сохраняется выплата пособия по безработице для зарегистрированных безработных из числа:
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Постановление КМУ предусматривает также изменения в экспериментальном проекте по профессиональному обучению женщин по профессиям:
Речь о том, что клиентка Службы занятости должна трудоустроиться по приобретенной профессии в течение 45 календарных дней (с даты его завершения).
Тем временем работодатель, заказывавший такое получение образования (подготовку кадров), обязан предоставить работу в течение 60 календарных дней.
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