Обучение от Службы занятости в Украине меняется: новые правила и ограничения для ваучеров

О каких изменениях для украинцев идет речь

Гражданам рассказали, что Кабинет министров Украины изменил правила предоставления образовательных услуг и профессионального обучения через Государственную службу занятости.

Об этом говорится в соответствующем постановлении №1225 (от 7 октября 2026 года).

"Правительство изменило правила подготовки специалистов для рынка труда", - уточнили в ГСЗ.

Сообщается, что нововведения направлены на то, чтобы подготовка кадров проходила под конкретные и реальные запросы рынка труда.

Отмечается, что часть изменений касается порядка получения ваучеров на обучение от ГСЗ (за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы).

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Обязательное рекомендательное письмо

Теперь рекомендательное письмо от работодателя или потенциального работодателя является обязательным условием для получения ваучера на обучение.

В нем руководитель предприятия:

либо обязуется трудоустроить клиента Службы занятости на конкретную вакантную должность сразу после завершения образовательного процесса;

либо официально подтверждает потребность в повышении квалификации или переподготовке уже действующего работника.

Новый порядок выбора места для обучения

Изменился также порядок выбора места для обучения по ваучеру.

Теперь выбор заведения образования осуществляется из реестра Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

"Эта информационная система содержит все ключевые данные об учебных заведениях Украины, и реестры документов об обучении", - напомнили в ГСЗ.

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Расширение перечня документов

Для удобства клиентов был расширен перечень подтверждающих документов о профессиональном, профессиональном высшем или высшем образовании.

В ГСЗ объяснили, что в предыдущий список были добавлены:

цифровой е-документ об образовании, который есть в "Дія" или на сайте ЕГЭБО;

те документы, которые подтверждают результаты неформального обучения и выдаются квалификационным центром.

Ограничения на повторное обучение

Постановлением КМУ были установлены ограничения в получении ваучера для людей, которые за последние три года проходили профессиональное обучение за средства Фонда соцстрахования на случай безработицы.

В то же время новое правило не касается граждан, которые:

больше не могут работать по ранее полученной специальности - по состоянию здоровья;

имеют заключение заведения здравоохранения, которое это подтверждает.

Ограничение не касается также внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - клиентов службы занятости - которые:

получили этот статус после 24 февраля 2022 года;

не проходили после этого переподготовку за счет Фонда..

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Обучение строго по Классификатору профессий

Отныне обучение зарегистрированных безработных граждан будет происходить по профессиональным квалификациям из Единого реестра квалификаций - Классификатора профессий.

В ГСЗ напомнили, что это - государственный нормативно-правовой документ, который:

систематизирует профессиональные названия работ и должностей;

кодирует профессиональные названия работ и должностей в Украине.

Сохранение выплат для отдельных категорий

К важным изменениям, введенным правительством, в ГСЗ отнесли и то, что на весь период профессионального обучения сохраняется выплата пособия по безработице для зарегистрированных безработных из числа:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

участников боевых действий (УБД);

людей в возрасте от 45 лет;

людей с инвалидностью;

уволенных с военной службы;

тех, кто пережил плен или получил ранение во время военной службы.

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Сроки трудоустройства для отдельных профессий

Постановление КМУ предусматривает также изменения в экспериментальном проекте по профессиональному обучению женщин по профессиям:

"водитель троллейбуса";

"водитель трамвая";

"водитель автотранспортных средств".

Речь о том, что клиентка Службы занятости должна трудоустроиться по приобретенной профессии в течение 45 календарных дней (с даты его завершения).

Тем временем работодатель, заказывавший такое получение образования (подготовку кадров), обязан предоставить работу в течение 60 календарных дней.