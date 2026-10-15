Навчання від Служби зайнятості в Україні змінюється: нові правила й обмеження для ваучерів

Кабінет міністрів змінив правила надання освітніх послуг і професійного навчання через Державну службу зайнятості.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби зайнятості (ДСЗ).
Громадянам розповіли, що Кабінет міністрів України змінив правила надання освітніх послуг і професійного навчання через Державну службу зайнятості.
Про це йдеться у відповідній постанові №1225 (від 7 жовтня 2026 року).
"Уряд змінив правила підготовки фахівців для ринку праці", - уточнили в ДСЗ.
Повідомляється, що нововведення спрямовані на те, щоб підготовка кадрів відбувалась під конкретні та реальні запити ринку праці.
Зазначається, що частина змін стосуються порядку отримання ваучерів на навчання від ДСЗ (за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття).
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Відтепер рекомендаційний лист від роботодавця або потенційного роботодавця є обов'язковою умовою для отримання ваучера на навчання.
В ньому керівник підприємства:
Змінився також порядок вибору місця для навчання за ваучером.
Тепер обрання закладу освіти здійснюється з реєстру Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
"Ця інформаційна система містить усі ключові дані про заклади освіти України, та реєстри документів про навчання", - нагадали в ДСЗ.
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Для зручності клієнтів був розширений перелік підтверджуючих документів про професійну, фахову передвищу або вищу освіту.
У ДСЗ пояснили, що до попереднього списку були додані:
Постановою КМУ були встановлені обмеження в отриманні ваучера для людей, які впродовж останніх трьох років проходили професійне навчання за кошти Фонду соцстрахування на випадок безробіття.
Водночас нове правило не стосується громадян, які:
Обмеження не стосується також внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - клієнтів служби зайнятості - які:
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Відтепер навчання зареєстрованих безробітних громадян відбуватиметься за професійними кваліфікаціями з Єдиного реєстру кваліфікацій - Класифікатора професій.
У ДСЗ нагадали, що це - державний нормативно-правовий документ, який:
До важливих змін, запроваджених урядом, у ДСЗ віднесли і те, що на весь період професійного навчання зберігається виплата допомоги по безробіттю для зареєстрованих безробітних з числа:
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Постанова КМУ передбачає також зміни в експериментальному проєкті з професійного навчання жінок за професіями:
Йдеться про те, що клієнтка Служби зайнятості повинна працевлаштуватися за набутою професією впродовж 45 календарних днів (з дати його завершення).
Тим часом роботодавець, який замовляв таке здобуття освіти (підготовку кадрів), зобов'язаний надати роботу впродовж 60 календарних днів.
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