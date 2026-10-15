Навчання від Служби зайнятості в Україні змінюється: нові правила й обмеження для ваучерів

Про які зміни для українців йдеться

Громадянам розповіли, що Кабінет міністрів України змінив правила надання освітніх послуг і професійного навчання через Державну службу зайнятості.

Про це йдеться у відповідній постанові №1225 (від 7 жовтня 2026 року).

"Уряд змінив правила підготовки фахівців для ринку праці", - уточнили в ДСЗ.

Повідомляється, що нововведення спрямовані на те, щоб підготовка кадрів відбувалась під конкретні та реальні запити ринку праці.

Зазначається, що частина змін стосуються порядку отримання ваучерів на навчання від ДСЗ (за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття).

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Обов'язковий рекомендаційний лист

Відтепер рекомендаційний лист від роботодавця або потенційного роботодавця є обов'язковою умовою для отримання ваучера на навчання.

В ньому керівник підприємства:

або бере на себе зобов'язання працевлаштувати клієнта Служби зайнятості на конкретну вакантну посаду одразу після завершення освітнього процесу;

або офіційно підтверджує потребу у підвищенні кваліфікації чи перепідготовці для вже діючого працівника.

Новий порядок вибору місця для навчання

Змінився також порядок вибору місця для навчання за ваучером.

Тепер обрання закладу освіти здійснюється з реєстру Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

"Ця інформаційна система містить усі ключові дані про заклади освіти України, та реєстри документів про навчання", - нагадали в ДСЗ.

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Розширення переліку документів

Для зручності клієнтів був розширений перелік підтверджуючих документів про професійну, фахову передвищу або вищу освіту.

У ДСЗ пояснили, що до попереднього списку були додані:

цифровий е-документ про освіту, який є в "Дії" або на сайті ЄДЕБО;

ті документи, які підтверджують результати неформального навчання і видаються кваліфікаційним центром.

Обмеження на повторне навчання

Постановою КМУ були встановлені обмеження в отриманні ваучера для людей, які впродовж останніх трьох років проходили професійне навчання за кошти Фонду соцстрахування на випадок безробіття.

Водночас нове правило не стосується громадян, які:

більше не можуть працювати за раніше здобутим фахом - за станом здоров'я;

мають висновок закладу охорони здоров'я, який це підтверджує.

Обмеження не стосується також внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - клієнтів служби зайнятості - які:

отримали цей статус після 24 лютого 2022 року;

не проходили після цього перепідготовку коштом Фонду.

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Навчання суворо за Класифікатором професій

Відтепер навчання зареєстрованих безробітних громадян відбуватиметься за професійними кваліфікаціями з Єдиного реєстру кваліфікацій - Класифікатора професій.

У ДСЗ нагадали, що це - державний нормативно-правовий документ, який:

систематизує професійні назви робіт і посад;

кодує професійні назви робіт і посад в Україні.

Збереження виплат для окремих категорій

До важливих змін, запроваджених урядом, у ДСЗ віднесли і те, що на весь період професійного навчання зберігається виплата допомоги по безробіттю для зареєстрованих безробітних з числа:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

учасників бойових дій (УБД);

людей віком від 45 років;

людей з інвалідністю;

звільнених з військової служби;

тих, хто пережив полон або отримав поранення під час військової служби.

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Терміни працевлаштування для окремих професій

Постанова КМУ передбачає також зміни в експериментальному проєкті з професійного навчання жінок за професіями:

"водійка тролейбуса";

"водійка трамвая";

"водійка автотранспортних засобів".

Йдеться про те, що клієнтка Служби зайнятості повинна працевлаштуватися за набутою професією впродовж 45 календарних днів (з дати його завершення).

Тим часом роботодавець, який замовляв таке здобуття освіти (підготовку кадрів), зобов'язаний надати роботу впродовж 60 календарних днів.