Нагрузка на сеть возросла: "Укрэнерго" просит сместить время работы мощных приборов

Понедельник 22 сентября 2025 11:29
Нагрузка на сеть возросла: "Укрэнерго" просит сместить время работы мощных приборов Иллюстративное фото: "Укрэнерго" просит сместить время работы мощных приборов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в последние дни растет потребление электроэнергии. Сегодня граждан просят сместить время использования мощными приборами на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отметили, что по состоянию на 09:30 понедельника, 22 сентября, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. А вчера, 21 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером.

Он был на 3,3% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 14 сентября. Причина - ощутимое повышение температуры воздуха в большинстве регионов, по сравнению с ситуацией неделю назад.

"Учитывая погодные условия, сегодня сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 16:00", - просят в "Укрэнерго".

Ранее мы писали о том, что в Херсоне утром 20 сентября зафиксировали перебои со светом.

"Частичные перебои со светом в городе. Причины выясняем", - заявил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Кроме этого проблемы неделю назад со светом были в Сумах. Там после удара россиян блэкаут накрыл часть города.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия может возобновить массированные удары по украинской энергетике, а Путин уже готовит для этого информационное прикрытие.

