ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Херсоне перебои со светом: что известно

Херсон, Суббота 20 сентября 2025 11:07
UA EN RU
В Херсоне перебои со светом: что известно Фото: в Херсоне фиксируют перебои со светом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне утром 20 сентября зафиксировали перебои со светом. Причины отключений - пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько в Telegram.

"Частичные перебои со светом в городе. Причины выясняем", - заявил он.

Как известно, утром в Херсоне раздавались взрывы из-за вражеских атак.

Всего в течение суток российские войска обстреляли 28 населенных пунктов Херсонской области. По данным Херсонской ОВА, погиб человек, четверо раненых. Повреждены три частных дома.

Обстрел Украины

В ночь на 20 сентября оккупанты выпустили по Украине 40 баллистических и крылатых ракет, а также 579 дронов различных типов. ПВО обезвредила большинство целей, но также были и попадания.

Как известно, в Днепре было прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате атаки погиб человек, еще 26 человек пострадали.

Также зафиксированы "прилеты" в Николаеве, Павлограде, Черниговской, Одесской и Хмельницкой области.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Отключения света
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город