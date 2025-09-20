В Херсоне перебои со светом: что известно
В Херсоне утром 20 сентября зафиксировали перебои со светом. Причины отключений - пока неизвестны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько в Telegram.
"Частичные перебои со светом в городе. Причины выясняем", - заявил он.
Как известно, утром в Херсоне раздавались взрывы из-за вражеских атак.
Всего в течение суток российские войска обстреляли 28 населенных пунктов Херсонской области. По данным Херсонской ОВА, погиб человек, четверо раненых. Повреждены три частных дома.
Обстрел Украины
В ночь на 20 сентября оккупанты выпустили по Украине 40 баллистических и крылатых ракет, а также 579 дронов различных типов. ПВО обезвредила большинство целей, но также были и попадания.
Как известно, в Днепре было прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате атаки погиб человек, еще 26 человек пострадали.
Также зафиксированы "прилеты" в Николаеве, Павлограде, Черниговской, Одесской и Хмельницкой области.
