ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Навантаження на мережу зросло: "Укренерго" просить змістити час роботи потужних приладів

Понеділок 22 вересня 2025 11:29
UA EN RU
Навантаження на мережу зросло: "Укренерго" просить змістити час роботи потужних приладів Ілюстративне фото: "Укренерго" просить змістити час роботи потужних приладів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні останніми днями зростає споживання електроенергії. Сьогодні громадян просять змістити час використання потужними приладами на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В "Укренерго" заважили, що станом на 09:30 понеділка, 22 вересня, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. А вчора, 21 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

Він був на 3,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі - 14 вересня. Причина - відчутне підвищення температури повітря у більшості регіонів, порівняно із ситуацією тиждень тому.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - просять в "Укренерго".

Раніше ми писали про те, що у Херсоні зранку 20 вересня зафіксували перебої зі світлом.

"Часткові перебої зі світлом у місті. Причини з’ясовуємо", - заявив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Окрім цього проблеми тиждень тому зі світлом були у Сумах. Там після удару росіян блекаут накрив частину міста.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія може відновити масовані удари по українській енергетиці, а Путін уже готує для цього інформаційне прикриття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укринтерэнерго
Новини
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"