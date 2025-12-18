Науседа призывает ЕС "бить по самым болезненным местам" России и Беларуси

"Мы должны быть твердыми. Санкции нужно направлять на самые дорогие точки - "Газпром", "Новатэк" и "Лукойл". Только такие смелые решения могут нанести реальный ущерб режиму и повлиять на экономику России, которая и без того находится в затруднительном состоянии", - заявил Науседа, отметив, что "сейчас не время для сомнений".

Президент подчеркнул, что Европа должна увеличить давление на Москву, чтобы заставить ее платить за агрессию против Украины. Он также напомнил, что российская экономика уже демонстрирует серьезные проблемы, и усиление санкций необходимо для эффективного воздействия.

Во время саммита ЕС в Брюсселе, лидеры блока обсуждают не только санкции, но и финансовую помощь Украине.

Европейская Комиссия предложила предоставить 90 млрд евро траншами в 2026-2027 годах для покрытия военных и финансовых потребностей, а также дополнительные 45 млрд евро для погашения предыдущих кредитов.

Однако некоторые страны, в частности Бельгия, выступают против использования замороженных российских активов в качестве займа, ссылаясь на юридические и финансовые риски.

Для одобрения кредита требуется "квалифицированное большинство" - 15 из 27 стран ЕС, что может усложнить процесс.

Кроме вопросов Украины, саммит ЕС будет обсуждать долгосрочный бюджет на 2028-2034 годы, прогресс кандидатов на вступление, экономические вызовы блока и возможное соглашение о свободной торговле со странами Mercosur (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай).

Ранее Литва неоднократно призывала к решительным санкциям против России и Беларуси, подчеркивая их роль в финансировании войны против Украины.

В этом году экономическая ситуация в России ухудшилась из-за предыдущих санкций и падения энергетических доходов, что делает усиление давления ЕС особенно актуальным.

Ожидается, что переговоры в Брюсселе будут длительными и сложными, поскольку страны-члены ищут баланс между юридической безопасностью и поддержкой Украины.