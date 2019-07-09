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Нацрада проситиме парламент розширити свої повноваження

Новини » Політика    09.07.2019 - 13:34
Нацрада проситиме парламент розширити свої повноваження
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нацрада просить розширити свої повноваження на законодавчому рівні

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до Верховної ради з проханням розширити свої повноваження. Про це повідомляє член Нацради Сергій Костинський у своєму Facebook.

Відповідне рішення було прийнято у ході засідання Нацради.

Нацрада проситиме парламент розширити свої повноваження

"З приводу спільної ініціативи "NewsOne" і "Росія 1" Національна рада сьогодні ухвалила наступні рішення… звернутися до Верховної ради України щодо внесення змін в законодавство з метою збільшення повноважень Національної ради", - написав він.

Костинський зазначив, що за рішення звернутися до парламенту проголосували одностайно.

Нагадаємо, Нацрада проведе позапланову перевірку українського телеканалу NewsOne у зв'язку з наміром провести телеміст з російським телеканалом.

Як писало РБК-Україна раніше, NewsOne планував провести 12 липня телеміст із Російською Федерацією. Такий намір телеканал пояснював "важливістю діалогу між народами України і Росії". Проте 8 липня NewsOne скасував телеміст із Росією. На каналі заявили, що його довелося скасувати у зв'язку з "прямими погрозами фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких".

Додамо також, у Києві під будівлею телеканалу NewsOne 8 липня відбулася акція протесту. Причиною мітингу стали плани каналу з приводу проведення телемосту з російським телеканалом "Росія-24".

Нацрада проведе перевірку NewsOne Нацрада сьогодні проведе засідання у зв'язку із телемостом
Новини України телеканалыНацрада
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