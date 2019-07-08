Під будівлею NewsOne проходить акція проти телемосту

Фото: акція протесту під NewsOne (РБК-Україна)

Мітингувальники вимагають відібрати у телеканалу ліцензію

У Києві під будівлею телеканалу NewsOne проходить актия протесту проти неприпустимість проведення телемосту з російським телеканалом "Росія-24". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

В акції протесту беруть участь сотні активістів, але люди продовжують збиратися під будівлею телеканалу. Деякі з них прийшли із плакатами "Телеміст - Путіну під хвіст", "Телеміст - вокзал - Росія" та "Стоп пропаганда".

Під будівлею правопорядок забезпечують у посиленому режимі співробітники Національної поліції і Національної гвардії.

Фото: акція протесту під NewsOne (РБК-Україна)

Крім того, під будівлею телеканалу активісти почали палити димові шашки, а також розписали вікна і асфальт балончиками.

Мітингувальники вимагають відібрати у телеканалу ліцензію.

Також протестувальники оголосили, що завтра, 9 липня, акція протесту пройде під будівлею Агенства з питань телерадіомовлення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст з Російською Федерацією. На каналі пояснювали такі наміри "важливістю діалогу між народами України і Росії".

Проте в понеділок, 8 липня, телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією. На каналі заявили, що скасували телеміст у зв'язку з "прямими погрозами фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Крім того, у зв'язку з намірами телеканалу NewsOne провести телеміст з російським каналом ГПУ зареєструвала виробництво про замах на вчинення державної зради проти України і викликала співробітників на допит.