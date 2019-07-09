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Нацрада попросит парламент расширить свои полномочия

Новости » Политика    09.07.2019 - 13:34
Нацрада попросит парламент расширить свои полномочия
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нацрада просит расширить свои полномочия на законодательном уровне

Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания обратится к Верховной раде с просьбой расширить свои полномочия. Об этом сообщает член Нацрады Сергей Костинский в своем Facebook.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания Нацрады.

Нацрада попросит парламент расширить свои полномочия

"По поводу совместной инициативы "NewsOne" и " Россия 1" Национальная рада сегодня приняла следующие решения... обратиться к Верховной раде Украины по поводу внесения изменений в законодательство с целью увеличения полномочий Национальной рады", - написал он.

Костинский отметил, что за решение обратиться к парламенту проголосовали единогласно.

Напомним, Нацрада проведет внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом.

Как писало РБК-Украина ранее, NewsOne планировал провести 12 июля телемост с Российской Федерацией. Такое намерение телеканал объяснял "важностью диалога между народами Украины и России". Однако 8 июля NewsOne отменил телемост с Россией. На канале заявили, что его пришлось отменить в связи с "прямыми угрозами физической расправы в отношении журналистов и их близких".

Добавим также, в Киеве под зданием телеканала NewsOne 8 июля состоялась акция протеста. Причиной митинга стали планы канала по поводу проведения телемоста с российским телеканалом "Россия-24".

Нацрада проведет проверку NewsOne Нацрада сегодня проведет заседание в связи с телемостом
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