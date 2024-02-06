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В Нацполиции рассказали, сколько дел завели на уклонистов и где их больше всего

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Юлия Акимова, Валерия Полищук

Правоохранители открыли более 9 тысяч уголовных дел по факту уклонения от мобилизации. При этом больше всего производств зарегистрировано в Закарпатской области.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить".

По информации Нацполиции в ответе на запрос РБК-Украина, правоохранители открыли 9 620 дел по статье об уклонении от мобилизации. Больше всего производств в Закарпатской (1053) и Днепропетровской (934) областях.

При этом почти 2,5 тысяч дел рассматриваются в судах, а 4,5 тысячи - были закрыты.

Новый законопроект о мобилизации

30 января Кабинет министров повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным рассылались через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.

Помимо этого у комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки есть вопросы о наказании для уклонистов в новом законопроекте о мобилизации.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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