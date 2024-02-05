ua en ru
Пн, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чернев о наказании для уклонистов в новом законопроекте: есть вопросы внутри комитета

Украина, Понедельник 05 февраля 2024 15:38
UA EN RU
Чернев о наказании для уклонистов в новом законопроекте: есть вопросы внутри комитета Фото: Чернев рассказал, изменятся ли наказания для уклонистов от мобилизации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Егор Чернев

У комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки есть вопросы о наказании для уклонистов в новом законопроекте о мобилизации.

Об этом в комментарии для материала РБК-Украина рассказал заместитель главы комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

Отвечая на вопрос, останутся ли наказания для уклонистов в нынешнем виде в новом законопроекте, Чернев отметил, что сейчас спрогнозировать сложно.

"Здесь мне сложно спрогнозировать, потому что я не знаю, какой законопроект выйдет из верховного зала, сколько будет поправок, какие именно правки будут менять ту или иную норму. Знаю, что по этой норме есть вопросы у моих коллег, есть вопросы внутри комитета" , - сказал заместитель главы комитета.

По его словам, вопросы о наказании за уклонение от мобилизации были и до предыдущей редакции законопроекта.

"Будем собираться, обсуждать и нарабатывать какие-либо решения", - добавил Чернев.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным рассылались через электронный кабинет призывника. В первой версии Минобороны предлагало повестки отправлять по электронной почте.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Мобилизация в Украине
NEWS
В Украине потеплеет до +15: с чем это связано и ожидать ли возвращения морозов
В Украине потеплеет до +15: с чем это связано и ожидать ли возвращения морозов
DAILY
В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом