У Нацполіції розповіли, скільки справ завели на ухилянтів і де їх найбільше

За інформацією Нацполіції у відповіді на запит РБК-Україна, правоохоронці відкрили 9 620 справ за статтею про ухилення від мобілізації. Найбільше проваджень у Закарпатській (1053) і Дніпропетровській (934) областях.

При цьому майже 2,5 тисячі справ розглядаються в судах, а 4,5 тисячі - були закриті.

Новий законопроект про мобілізацію

30 січня Кабінет міністрів повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік і проходження військової служби. Документом пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, серед пропозицій уряд хоче, щоб повістки військовозобов'язаним розсилалися через електронний кабінет призовника. У першій версії Міноборони пропонувало повістки надсилати електронною поштою.

Крім цього комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки має питання про покарання для ухилістів у новому законопроекті про мобілізацію.

Детальніше про новий законопроект про мобілізацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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