Три теракта против полиции за 48 часов: что известно о взрывах во Львове, Николаеве и Днепре

За 48 часов Украину всколыхнула серия терактов , целью которых стали правоохранители во Львове, Николаеве и Днепре. В результате взрывов погибла патрульная полицейская, более 30 сотрудников получили ранения, а здания и техника были повреждены.

Что известно о нападениях на это время – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Серия терактов: В течение нескольких дней февраля во Львове, Николаеве и Днепре произошли взрывы возле объектов полиции. Все происшествия официально признаны терактами.

В течение нескольких дней февраля во Львове, Николаеве и Днепре произошли взрывы возле объектов полиции. Все происшествия официально признаны терактами. Львовская трагедия: Из-за взрывов в мусорных баках погибла патрульная Виктория Шпилько, еще 25 правоохранителей получили ранения. Для начала использовали ложный вызов на «102».

Из-за взрывов в мусорных баках погибла патрульная Виктория Шпилько, еще 25 правоохранителей получили ранения. Для начала использовали ложный вызов на «102». Исполнители и мотивы: Во Львове задержана женщина, которая заложила самодельную взрывчатку за обещание куратора из Telegram закрыть ее кредит. Также задержана сообщница, которая совершала вызов.

Во Львове задержана женщина, которая заложила самодельную взрывчатку за обещание куратора из Telegram закрыть ее кредит. Также задержана сообщница, которая совершала вызов. Атаки в регионах: В Николаеве при взрыве на АЗС ранены семь патрульных, в Днепре - взрыв произошел прямо в здании райотдела (без пострадавших).

В Николаеве при взрыве на АЗС ранены семь патрульных, в Днепре - взрыв произошел прямо в здании райотдела (без пострадавших). Цель диверсий: В МВД заявляют, что Россия пытается парализовать работу стражей порядка, вербуя украинцев через соцсети за "легкие деньги".

Теракт за кредит

В ночь с 21 на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. Местный депутат Игорь Зинкевич у себя в Telegram сообщил, что взорвалось что-то в районе ТЦ "Магнус", а это фактически центр города. На месте уже были полицейские экипажи и приехали еще, когда прозвучал еще один взрыв.

В 01:21 ночи в Нацполиции сообщили, что в результате взрывов во Львове есть раненные и погибшая. Позже стало известно, что это Виктория Шпилька – старший лейтенант полиции. Она прибыла на вызов 102 и первый взрыв ее убил. Еще 25 полицейских и нацгвардейцев с разной степенью ранений отвезли в больницы.

Утром в полиции сообщили детали – в полпервого ночи на 102 поступил вызов. Женщина по телефону сообщила о том, что неизвестные взломали помещение и пытаются в него пробраться.

На вызов приехали патрульные полицейские и произошел взрыв. Предварительно установили, что взорвались самодельные устройства, которые подложили в мусорные баки. Когда на место происшествия приехали дополнительные экипажи полиции на Нацгвардии, взорвалось еще одно устройство. В полиции сразу же начали расследование по статье "Теракт".

В 11 утра на события во Львове отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что преступника задержали – на это ушло около 10 часов с момента самого теракта.

"Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях", – отметил президент.

Преступницей оказалась 33-летняя жительница города Костополя Ровенской области Ирина Саветина. Ее поймали в Старом Самборе, куда она сбежала после теракта. В этот же день – 22 февраля ей избрали меру пресечения, в данном случае самую жесткую – 60 суток под стражей без залога. Женщине грозит пожизненное за теракт. В зале суда она сказала, что не понимала последствий своих действий и расплакалась.

На вечерней пресс-конференции министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Рудницкий рассказали детали дела.

Как выяснилось, Ирина Саветина постоянно искала работу в социальных сетях, в том числе в Telegram. Через некоторое время на нее вышел мужчина. Он представился Марком и пообещал деньги за выполнение заданий. У Саветиной был кредит – 60 тысяч гривен. Марк пообещал его закрыть и дать еще 2 тысячи долларов сверху.

Ирина Саветина (фото: источники РБК-Украина)

"Там писали – несложные задания за легкие деньги. Машины ТЦК жечь. Что-то такое…", – говорит Саветина на допросе.

В определенный день "Марк" дал Саветиной задание – изготовить взрывчатку. Ему, якобы должны денег, и женщина должна отомстить должникам – положить взрывчатку в кастрюли, которую кто-то заберет. За всем процессом куратор следил по видеосвязи.

Ночью с 21 на 22 февраля женщина подошла к мусорным бакам, положила туда свою "домашнюю" взрывчатку и ушла. Параллельно с этим в Харькове другая женщина позвонила на 102. Позже ее тоже задержали и привезли в суд на избрание меры пресечения. Ей за звонок обещали заплатить две тысячи гривен.

Саветиной никто так ничего и не выплатил. В Старом Самборе ее нашли без каких-либо денег, поэтому адвоката ей предоставило государство. На допросе ее спросили, что она посоветует людям, на которых выходят другие "Марки" и предлагают сделать взрывчатку за деньги.

"Нужно сразу обращаться в Службу безопасности Украины", – говорит Саветина.

Ее грустный вид и слезы в зале суда вряд ли кого-то растрогали. На пресс-конференции Клименко добавил – после преступления женщина явно пыталась скрыться.

"Когда она оказалась в районном центре, она прошла пешком 15 км. Пешком 15 км. Она знала, на что она идет. Это мое мнение, следствие уже скажет ее мотивы и так далее. Но она проехала 60 км, а потом 15 пешком, видимо, заметая следы. Это ответ на вопрос, знала ли она, что делает".

Взрыв в Николаеве

Вечером 23 февраля, сразу по окончанию пресс-конференции руководства МВД и СБУ, в Николаеве произошел еще один инцидент с полицейскими.

Около 6 вечера на территории неработающей АЗС произошел взрыв, от чего пострадали семеро сотрудников патрульной полиции. Они ехали на пересменку и припарковали там свои машины. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Глава Нацполиции Украины Иван Выговский отметил, что инцидент – это не совпадение.

"Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, ежедневно стоящих на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", – отметил Выговский у себя на странице в Facebook.

Место у взрыва в Николаеве (фото: Национальная полиция Украины)

Министр внутренних дел в комментарии РБК-Украина не спешил квалифицировать этот инцидент. Он отметил, что детали, в частности, что послужило причиной взрыва, пока уточняются.

"Еще рано что-то говорить, на месте начали работать взрывотехники. Больше всего меня сейчас интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать", – отметил Клименко.

В сетях, тем временем, появилось видео от одного из пострадавших полицейских сразу после взрыва. На кадрах видны раненые полицейские – у одного проникающее ранение в живот, у второго пострадал глаз, ему оказывают помощь на месте.

Позже в полиции сообщили, что взрыв в Николаеве квалифицировали как теракт. Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, происхождение которого еще будут выяснять.

Взрывчатка в райотделе

Через несколько часов после взрыва в Николаеве, еще одна взрывчатка сдетонировала в Днепре. Поздно вечером в сетях сообщили о сильном взрыве в Амур-Нижнеднепровском отделе полиции. Эту информацию РБК-Украина сразу подтвердили собеседники в правоохранительных органах

Позже в полиции официально подтвердили произошедшее. Сообщается, что около 20:30 в админздании полиции прогремел взрыв. Взрывная волна повредила окна помещения, мебель и компьютерную технику, а куски стен попадали на припаркованные у отдела автомобили. Среди сотрудников полиции пострадавших нет.

Райотдел в Днепре, где произошел взрыв (фото: Нацполиция Украины)

В Офисе Генпрокурора квалифицировали это происшествие как теракт. Его будут расследовать по соответствующей статье.

В комментарии РБК-Украина Клименко сообщил, что стратегия России ясна – парализовать работу правоохранительных органов.

"Наш ответ – профессиональная работа оперативников и следователей, усиление кибермониторинга и жесткая правовая реакция. Мы последовательно противодействуем попыткам России вовлекать наших граждан в преступную деятельность. Да, есть трагические случаи, которые врагу удается реализовать. Но значительная часть таких угроз мы предупреждаем еще на этапе подготовки", – отметил Клименко.