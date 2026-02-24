Три теракта против полиции за 48 часов: что известно о взрывах во Львове, Николаеве и Днепре
За 48 часов Украину всколыхнула серия терактов, целью которых стали правоохранители во Львове, Николаеве и Днепре. В результате взрывов погибла патрульная полицейская, более 30 сотрудников получили ранения, а здания и техника были повреждены.
Что известно о нападениях на это время – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Серия терактов: В течение нескольких дней февраля во Львове, Николаеве и Днепре произошли взрывы возле объектов полиции. Все происшествия официально признаны терактами.
- Львовская трагедия: Из-за взрывов в мусорных баках погибла патрульная Виктория Шпилько, еще 25 правоохранителей получили ранения. Для начала использовали ложный вызов на «102».
- Исполнители и мотивы: Во Львове задержана женщина, которая заложила самодельную взрывчатку за обещание куратора из Telegram закрыть ее кредит. Также задержана сообщница, которая совершала вызов.
- Атаки в регионах: В Николаеве при взрыве на АЗС ранены семь патрульных, в Днепре - взрыв произошел прямо в здании райотдела (без пострадавших).
- Цель диверсий: В МВД заявляют, что Россия пытается парализовать работу стражей порядка, вербуя украинцев через соцсети за "легкие деньги".
Теракт за кредит
В ночь с 21 на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. Местный депутат Игорь Зинкевич у себя в Telegram сообщил, что взорвалось что-то в районе ТЦ "Магнус", а это фактически центр города. На месте уже были полицейские экипажи и приехали еще, когда прозвучал еще один взрыв.
В 01:21 ночи в Нацполиции сообщили, что в результате взрывов во Львове есть раненные и погибшая. Позже стало известно, что это Виктория Шпилька – старший лейтенант полиции. Она прибыла на вызов 102 и первый взрыв ее убил. Еще 25 полицейских и нацгвардейцев с разной степенью ранений отвезли в больницы.
Утром в полиции сообщили детали – в полпервого ночи на 102 поступил вызов. Женщина по телефону сообщила о том, что неизвестные взломали помещение и пытаются в него пробраться.
На вызов приехали патрульные полицейские и произошел взрыв. Предварительно установили, что взорвались самодельные устройства, которые подложили в мусорные баки. Когда на место происшествия приехали дополнительные экипажи полиции на Нацгвардии, взорвалось еще одно устройство. В полиции сразу же начали расследование по статье "Теракт".
В 11 утра на события во Львове отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что преступника задержали – на это ушло около 10 часов с момента самого теракта.
"Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной. Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях", – отметил президент.
Преступницей оказалась 33-летняя жительница города Костополя Ровенской области Ирина Саветина. Ее поймали в Старом Самборе, куда она сбежала после теракта. В этот же день – 22 февраля ей избрали меру пресечения, в данном случае самую жесткую – 60 суток под стражей без залога. Женщине грозит пожизненное за теракт. В зале суда она сказала, что не понимала последствий своих действий и расплакалась.
На вечерней пресс-конференции министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Рудницкий рассказали детали дела.
Как выяснилось, Ирина Саветина постоянно искала работу в социальных сетях, в том числе в Telegram. Через некоторое время на нее вышел мужчина. Он представился Марком и пообещал деньги за выполнение заданий. У Саветиной был кредит – 60 тысяч гривен. Марк пообещал его закрыть и дать еще 2 тысячи долларов сверху.
Ирина Саветина (фото: источники РБК-Украина)
"Там писали – несложные задания за легкие деньги. Машины ТЦК жечь. Что-то такое…", – говорит Саветина на допросе.
В определенный день "Марк" дал Саветиной задание – изготовить взрывчатку. Ему, якобы должны денег, и женщина должна отомстить должникам – положить взрывчатку в кастрюли, которую кто-то заберет. За всем процессом куратор следил по видеосвязи.
Ночью с 21 на 22 февраля женщина подошла к мусорным бакам, положила туда свою "домашнюю" взрывчатку и ушла. Параллельно с этим в Харькове другая женщина позвонила на 102. Позже ее тоже задержали и привезли в суд на избрание меры пресечения. Ей за звонок обещали заплатить две тысячи гривен.
Саветиной никто так ничего и не выплатил. В Старом Самборе ее нашли без каких-либо денег, поэтому адвоката ей предоставило государство. На допросе ее спросили, что она посоветует людям, на которых выходят другие "Марки" и предлагают сделать взрывчатку за деньги.
"Нужно сразу обращаться в Службу безопасности Украины", – говорит Саветина.
Ее грустный вид и слезы в зале суда вряд ли кого-то растрогали. На пресс-конференции Клименко добавил – после преступления женщина явно пыталась скрыться.
"Когда она оказалась в районном центре, она прошла пешком 15 км. Пешком 15 км. Она знала, на что она идет. Это мое мнение, следствие уже скажет ее мотивы и так далее. Но она проехала 60 км, а потом 15 пешком, видимо, заметая следы. Это ответ на вопрос, знала ли она, что делает".
Взрыв в Николаеве
Вечером 23 февраля, сразу по окончанию пресс-конференции руководства МВД и СБУ, в Николаеве произошел еще один инцидент с полицейскими.
Около 6 вечера на территории неработающей АЗС произошел взрыв, от чего пострадали семеро сотрудников патрульной полиции. Они ехали на пересменку и припарковали там свои машины. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Глава Нацполиции Украины Иван Выговский отметил, что инцидент – это не совпадение.
"Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, ежедневно стоящих на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", – отметил Выговский у себя на странице в Facebook.
Место у взрыва в Николаеве (фото: Национальная полиция Украины)
Министр внутренних дел в комментарии РБК-Украина не спешил квалифицировать этот инцидент. Он отметил, что детали, в частности, что послужило причиной взрыва, пока уточняются.
"Еще рано что-то говорить, на месте начали работать взрывотехники. Больше всего меня сейчас интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать", – отметил Клименко.
В сетях, тем временем, появилось видео от одного из пострадавших полицейских сразу после взрыва. На кадрах видны раненые полицейские – у одного проникающее ранение в живот, у второго пострадал глаз, ему оказывают помощь на месте.
Позже в полиции сообщили, что взрыв в Николаеве квалифицировали как теракт. Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, происхождение которого еще будут выяснять.
Взрывчатка в райотделе
Через несколько часов после взрыва в Николаеве, еще одна взрывчатка сдетонировала в Днепре. Поздно вечером в сетях сообщили о сильном взрыве в Амур-Нижнеднепровском отделе полиции. Эту информацию РБК-Украина сразу подтвердили собеседники в правоохранительных органах
Позже в полиции официально подтвердили произошедшее. Сообщается, что около 20:30 в админздании полиции прогремел взрыв. Взрывная волна повредила окна помещения, мебель и компьютерную технику, а куски стен попадали на припаркованные у отдела автомобили. Среди сотрудников полиции пострадавших нет.
Райотдел в Днепре, где произошел взрыв (фото: Нацполиция Украины)
В Офисе Генпрокурора квалифицировали это происшествие как теракт. Его будут расследовать по соответствующей статье.
В комментарии РБК-Украина Клименко сообщил, что стратегия России ясна – парализовать работу правоохранительных органов.
"Наш ответ – профессиональная работа оперативников и следователей, усиление кибермониторинга и жесткая правовая реакция. Мы последовательно противодействуем попыткам России вовлекать наших граждан в преступную деятельность. Да, есть трагические случаи, которые врагу удается реализовать. Но значительная часть таких угроз мы предупреждаем еще на этапе подготовки", – отметил Клименко.
Новые теракты
Украинская разведка располагает информацией, что россияне могут готовить новые нападения на украинцев, рассказал вечером президент.
"И я поручил сегодня проработать такие меры, такое реагирование, чтобы исключить подобные преступления. Уже есть определенный опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам", - подчеркнул он.
В то же время Зеленский добавил, что для противодействия таким терактам и диверсиям в тылу нужно больше активности и вовлеченности общин, местных руководителей и правительственных институтов.