"Национальный кэшбек" изменил правила: на что можно потратить деньги

Украина, Понедельник 24 ноября 2025 13:40
"Национальный кэшбек" изменил правила: на что можно потратить деньги
Автор: РБК-Украина

В Украине обновили правила использования средств по программе "Национальный кэшбек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

С 22 ноября перечень разрешенных товаров и услуг был изменен, чтобы согласовать работу кэшбэка с государственной программой "Зимняя поддержка", которая также предусматривает выплаты на эту карту.

Что можно оплачивать средствами Национального кэшбэка

После обновления потратить накопленные деньги можно на такие категории:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги; почтовые услуги;
  • продукты питания в магазинах и супермаркетах;
  • лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и другую печатную продукцию;
  • благотворительность, включая донаты для ВСУ.

Часть категорий уже доступна - в частности, расходы на лекарства, медпродукцию и печатную продукцию.

Изменения должны обеспечить корректную работу обеих государственных программ и направить средства поддержки на важнейшие потребности граждан в зимний период. Обновленные правила будут действовать до 30 июня 2026 года.

Масштаб программы

В программе "Национальный кэшбек" участвуют более 7,5 млн украинцев, которым уже выплачено более 4 млрд грн. К системе приобщены более 1870 производителей, а кэшбек в 10% действует для около 400 тысяч товаров украинского производства. Проверить их можно через сканер в приложении "Дия" или на портале "Сделано в Украине".

Как присоединиться к программе

Покупателям нужно:

  1. Зарегистрироваться в приложении "Дия".
  2. Выбрать один из 20 банков-участников.
  3. Открыть карту "Национальный кэшбек" и дать согласие на обработку транзакций.
  4. Проверить в приложении правильность подключения карты.

Продавцы и производители могут подать заявку на присоединение через портал "Дия".

Напомним, что инициатором проекта является Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в сотрудничестве с Минцифры, НБУ, Кабинетом министров, ГНС, Ощадбанком, другими уполномоченными банками и Правительственным контактным центром.

Программа работает более года и стала одной из самых массовых государственных инициатив поддержки украинского производителя. Она начисляет 10% кэшбэка за покупку товаров украинских брендов, а выплаты получили уже миллионы пользователей. Запуск "Зимней поддержки", в рамках которой каждый гражданин получает 1000 грн, требовал унификации правил, чтобы государственные средства направлялись прежде всего на базовые потребности.

Новости
