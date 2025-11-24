"Национальный кэшбек" изменил правила: на что можно потратить деньги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

С 22 ноября перечень разрешенных товаров и услуг был изменен, чтобы согласовать работу кэшбэка с государственной программой "Зимняя поддержка", которая также предусматривает выплаты на эту карту.

Что можно оплачивать средствами Национального кэшбэка

После обновления потратить накопленные деньги можно на такие категории:

коммунальные услуги;

почтовые услуги; почтовые услуги;

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность, включая донаты для ВСУ.

Часть категорий уже доступна - в частности, расходы на лекарства, медпродукцию и печатную продукцию.

Изменения должны обеспечить корректную работу обеих государственных программ и направить средства поддержки на важнейшие потребности граждан в зимний период. Обновленные правила будут действовать до 30 июня 2026 года.

Масштаб программы

В программе "Национальный кэшбек" участвуют более 7,5 млн украинцев, которым уже выплачено более 4 млрд грн. К системе приобщены более 1870 производителей, а кэшбек в 10% действует для около 400 тысяч товаров украинского производства. Проверить их можно через сканер в приложении "Дия" или на портале "Сделано в Украине".

Как присоединиться к программе

Покупателям нужно:

Зарегистрироваться в приложении "Дия". Выбрать один из 20 банков-участников. Открыть карту "Национальный кэшбек" и дать согласие на обработку транзакций. Проверить в приложении правильность подключения карты.

Продавцы и производители могут подать заявку на присоединение через портал "Дия".