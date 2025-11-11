Украинцам начали выплачивать рекордный кэшбэк за август
Украинцы начали получать Национальный кэшбэк за август. На этот раз сумма стала рекордной за все время работы программы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
Общая сумма выплат составила 509 млн гривен, а получат их более 3,6 млн украинцев. Это средства, которые граждане заработали, покупая отечественные товары - только за август они потратили на них более 5 млрд гривен.
В "Дії" рассказывают, что в течение 2025 года государство уже выплатило почти 4 млрд гривен кэшбека в рамках программы поддержки украинского бизнеса.
Отметим, Национальный кэшбек - государственная инициатива, которая стимулирует покупку товаров украинского производства. После оплаты покупки через официально зарегистрированные сервисы, часть потраченных средств покупатели получают обратно на карту.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в октябре украинцы жаловались на задержку выплат по программе "Национальный кэшбек" - деньги за август и сентябрь долго не поступали. В Министерство экономического развития и торговли Украины объяснили, что это произошло из-за технических задержек согласования, поскольку количество участников превысило ожидания, а августовские выплаты стали рекордными - 509 млн гривен.
Мы также писали, что Кабмин выделил дополнительные 40 млн грн на выплаты по программе "Национальный кэшбек". Решение приняли из-за долга перед участниками программы за август и сентябрь.
В Министерстве экономики обещают, что после начисления кэшбека за август, украинцы начнут получать выплаты за сентябрь. Отметим, обычно выплаты за месяц начисляются в следующем месяце.