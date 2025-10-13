Когда украинцам начислят кэшбек за август: объяснение от "Дії"

Украинцы сообщают, что по состоянию на октябрь не получили выплаты по программе "Национальный кэшбэк" за август.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарии пользователей под официальной страницей приложения "Дія" в Facebook.

Одна из пользовательниц, Татьяна Молчанова, спросила, когда придет национальный кэшбэк за август. В "Дії" объяснили, что задержка связана с длительностью операционных процессов, связанных с финансированием

"Понимаем, что хочется получить кэшбек вовремя, однако из-за длительности операционных процессов средства иногда выплачиваются с задержкой. Подчеркиваем, что "Дія" не начисляет и не выплачивает кэшбек, а только отражает его в приложении. Выплаты осуществляет Министерство экономики", - отметили в комментарии.



В "Дії" ответили, когда украинцы получат кэшбек за август (скриншот со страницы "Дія")

Согласно правилам программы, средства за текущий месяц должны зачисляться до конца следующего. Например, кэшбек за август должен был быть начислен до конца сентября.

Проверить состояние начислений можно в приложении "Дія" в разделе "Национальный кэшбек". Счетчик обычно обновляется на следующий день после покупки.