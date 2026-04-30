Нацбанк пересмотрел учетную ставку. Каково ее значение и прогноз инфляции?

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на текущем уровне - 15% на фоне растущей в марте-апреле инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы НБУ Андрей Пышного, которые он сказал во время пресс-конференции.

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Он добавил, что это позволит поддержать привлекательность гривневых инструментов и устойчивость валютного рынка на фоне усиления инфляции.

"Инфляция начала расти из-за подорожания энергоресурсов. Ценовое давление усилилось из-за сложной ситуации в энегетике, подорожания топлива на фоне войны на Ближнем Востоке... из-за более стремительного (чем ожидалось) роста заработных плат", - пояснил глава Андрей Пышный.

Для чего нужна учетная ставка

Учетная ставка - это ключевая процентная ставка, которую устанавливает НБУ для регулирования денежно-кредитной политики. Она показывает, под какой процент НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам, и является ориентиром, по которому банки заключают сделки между собой. Опираясь на нее, банки могут определять собственные процентные ставки по кредитам и депозитам для физических и юридических лиц.

Учетную ставку называют одним из главных инструментов монетарной политики НБУ, ведь ее изменение помогает контролировать ценовую стабильность (уровень инфляции), ситуацию на валютном рынке, ее значение влияет на рост экономики.

Какой прогноз роста цен

НБУ продолжает держать цель снижения инфляции до 5% в перспективе нескольких лет. В марте инфляция выросла до 7,1%, в апреле - рост цен продолжился, прокомментировал Пышный.

"Инфляция вернется к снижению в следующем году и достигнет цели 5% в 2028 году. Ближайшие месяцы она будет оставаться на близком к текущему уровню и ускорится до 9,4% к концу года", - дал прогноз глава НБУ.

Предыдущий прогноз инфляции на конец этого года был на уровне 7,4%, то есть он был повышен на 2%.

На конец 2027 года в Нацбанке прогнозируют инфляцию на уровне 6,5%.