Нацбанк пересмотрел учетную ставку. Каково ее значение и прогноз инфляции?
Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на текущем уровне - 15% на фоне растущей в марте-апреле инфляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы НБУ Андрей Пышного, которые он сказал во время пресс-конференции.
"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.
Он добавил, что это позволит поддержать привлекательность гривневых инструментов и устойчивость валютного рынка на фоне усиления инфляции.
"Инфляция начала расти из-за подорожания энергоресурсов. Ценовое давление усилилось из-за сложной ситуации в энегетике, подорожания топлива на фоне войны на Ближнем Востоке... из-за более стремительного (чем ожидалось) роста заработных плат", - пояснил глава Андрей Пышный.
Для чего нужна учетная ставка
Учетная ставка - это ключевая процентная ставка, которую устанавливает НБУ для регулирования денежно-кредитной политики. Она показывает, под какой процент НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам, и является ориентиром, по которому банки заключают сделки между собой. Опираясь на нее, банки могут определять собственные процентные ставки по кредитам и депозитам для физических и юридических лиц.
Учетную ставку называют одним из главных инструментов монетарной политики НБУ, ведь ее изменение помогает контролировать ценовую стабильность (уровень инфляции), ситуацию на валютном рынке, ее значение влияет на рост экономики.
Какой прогноз роста цен
НБУ продолжает держать цель снижения инфляции до 5% в перспективе нескольких лет. В марте инфляция выросла до 7,1%, в апреле - рост цен продолжился, прокомментировал Пышный.
"Инфляция вернется к снижению в следующем году и достигнет цели 5% в 2028 году. Ближайшие месяцы она будет оставаться на близком к текущему уровню и ускорится до 9,4% к концу года", - дал прогноз глава НБУ.
Предыдущий прогноз инфляции на конец этого года был на уровне 7,4%, то есть он был повышен на 2%.
На конец 2027 года в Нацбанке прогнозируют инфляцию на уровне 6,5%.
Напомним, НБУ удерживал учетную ставку на уровне 10% с начала полномасштабного вторжения и повысил ее до 25% в июне 2022 года. Это значение продержалось до июля 2023 года, после чего регулятор начал снижать учетную ставку до 15%, что продолжалось в первой половине 2024 года.
С июня 2024 года он держал ставку на неизменном уровне - 13%, но в декабре 2024 года повысил до 13,5%. В январе 2025 года ставка была повышена до 14,5%, в марте - до 15,5%. В декабре прошлого года НБУ принял решение продлить этот уровень ставки, поскольку инфляционные ожидания оставались повышенными.
В конце января этого года Нацбанку удалось вернуться к политике снижения учетной ставки, ее значение было уменьшено лишь на 0,5% - до 15%. В марте Нацбанк оставил ее на этом же уровне из-за роста цен, который произошел на фоне войны на Ближнем Востоке и роста цен на топливо.