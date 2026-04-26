Что будет с долларом в мае: эксперт дал прогноз курса и назвал главные риски

В мае валютный рынок Украины будет находиться под влиянием сразу нескольких факторов - от политики Нацбанка и международной помощи до нефтяных цен и военных рисков. При этом резких курсовых скачков не ожидается.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Тарас Лесовой , директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк.

Главное:

Прогноз доллара - 43,5-44,5 грн

Прогноз евро - 49,5-52,5 грн

НБУ может продавать до 800 млн долларов в неделю для стабилизации

Среди рисков - цены на нефть, международная помощь и война

Резких и неконтролируемых скачков курса не прогнозируют

По словам Тараса Лесового, в мае на рынке и в дальнейшем будет действовать режим управляемой гибкости, поэтому резкие курсовые колебания маловероятны.

По прогнозу эксперта, курс доллара будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн.

Стабильность рынка, по его словам, будут поддерживать валютные интервенции Нацбанка, средний объем которых может достигать до 800 млн долларов в неделю.

Евро, как ожидается, будет более изменчивым. Его курс может колебаться в диапазоне 49,5-52,5 грн.

Среди причин - зависимость от мировой пары евро/доллар и цен на нефть. Если нефть будет дорожать, позиции доллара могут усилиться. Если цены стабилизируются или снизятся, евро может отыграть часть позиций.

Эксперт называет несколько ключевых факторов влияния на валютный рынок.

Политика НБУ. Регулятор и в дальнейшем будет сглаживать дисбаланс между спросом и предложением через интервенции.

Международная помощь. Потенциальное разблокирование кредита ЕС на 90 млрд евро может поддержать макрофинансовую стабильность.

Нефтяной рынок. Колебания цен на топливо могут влиять как на инфляцию, так и на курс евро.

Военные риски. Удары по инфраструктуре и давление на экономику остаются одним из возможных триггеров для рынка.

В мае валютный рынок, по прогнозу, будет оставаться контролируемым, а курс доллара - относительно стабильным. Основные риски связаны не столько с внутренним рынком, сколько с глобальной ситуацией, внешним финансированием и факторами безопасности.