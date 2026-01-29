ua en ru
НБУ снизил учетную ставку до 15%: почему он это сделал

Украина, Четверг 29 января 2026 14:20
НБУ снизил учетную ставку до 15%: почему он это сделал
Автор: Дмитрий Сидоров

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15,5% до 15% на фоне умеренного уровня инфляции и ее прогнозируемого снижения на конец этого года до уровня 7,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы НБУ Андрей Пышного, которые он сказал во время пресс-конференции.

"Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 15%. Правление решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Такой шаг согласуется со стратегией НБУ по приведению инфляции до 5% и поддержания экономики.

Пышный сообщил, что в декабре 2025 года инфляция снизилась до 8% в годовом измерении. "Такая динамика обусловлена эффектом высоких урожаев, а также определенным уменьшение давления на рынке труда и сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке", - сказал глава НБУ.

"Инфляция будет умеренной в 2026 году, а в дальнейшем будет находиться близкой к цели в 5% с ее достижением в середине 2028 года", - сказал Пышный и дал прогноз по снижению инфляции на конец 2026 года - до 7,5%.

Что такое учетная ставка
Учетная ставка НБУ - это индикатор первичной стоимости денег. Она определяет стоимость кредитного ресурса, который может предоставляться со стороны НБУ в адрес коммерческих банков. Соответственно, последние устанавливают стоимость своих кредитов и депозитов, учитывая показатель учетной ставки. Как правило, коммерческие банки начинают менять свои ставки после соответствующего решения НБУ с задержкой месяц-полтора.

Напомним, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала полномасштабной войны и повысил ее до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку до 15%.

НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня прошлого года он держал ее неизменной на уровне 13%, но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%. В январе 2025 года ставка повышена 14,5%, в марте - до 15,5%. В декабре прошлого года правление НБУ приняло решение продлить этот уровень ставки, поскольку инфляционные ожидания оставались повышенными. К тому же, на конец 2025 года начальная стоимость денег на уровне 15,5% позволяла сохранить доходность инструментов в гривне.

