Нацбанк продолжает удерживать учетную ставку из-за инфляционных рисков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НБУ.

В центральном банке прогнозируют снижение уровня инфляции в последующие месяцы, благодаря поступлению новых урожаев, которые будут замедлять рост цен на продовольствие. "Меры НБУ по поддержанию интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка будут сдерживать фундаментальное ценовое давление", - добавили в Нацбанке и отметили, что потребительская инфляция будет снижаться, однако более умеренным темпом, чем в предыдущие периоды.

Несмотря на замедление инфляции, которое продолжается с июня, инфляционные ожидания экономических агентов оставались повышенными, отмечают в НБУ и добавляют, что данные поисковых запросов в интернете также свидетельствовали о дальнейшем росте внимания населения к теме инфляции.

В НБУ обращают внимание на устойчивость валютного рынка на фоне значительного объема международной помощи в этом году (50,8 млрд долларов), но говорят о возможных рисках возникновения дополнительных расходов на оборону и восстановление, дальнейшие разрушения энергетики и увеличение дефицита рабочей силы.

Центральный банк удерживает ставку на уровне 15,5%, ведь такой уровень позволяет гривневым инструментам сохранять свою доходность. "Решение о сохранении учетной ставки на неизменном уровне в декабре поддержит эти тенденции и будет способствовать дальнейшему снижению инфляции до цели 5% на горизонте политики", - добавили в пресс-центре.

Следующий пересмотр учетной ставки планируется на заседании Правления НБУ по вопросам монетарной политики, которое запланировано на 29 января 2026 года. НБУ будет гибко реагировать на дальнейшие изменения инфляционных рисков, добавляют в пресс-центре.