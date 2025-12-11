ua en ru
Нацбанк продолжает удерживать учетную ставку из-за инфляционных рисков

Украина, Четверг 11 декабря 2025 15:20
UA EN RU
Нацбанк продолжает удерживать учетную ставку из-за инфляционных рисков Фото: НБУ не переходит к снижению учетной ставки из-за инфляционных рисков (Пресс-центр НБУ)
Автор: Дмитрий Сидоров

Правление Национального приняло решение сохранить учетную ставку на текущем уровне - 15,5%, поскольку инфляционные ожидания пока остаются повышенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НБУ.

В центральном банке прогнозируют снижение уровня инфляции в последующие месяцы, благодаря поступлению новых урожаев, которые будут замедлять рост цен на продовольствие. "Меры НБУ по поддержанию интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка будут сдерживать фундаментальное ценовое давление", - добавили в Нацбанке и отметили, что потребительская инфляция будет снижаться, однако более умеренным темпом, чем в предыдущие периоды.

Несмотря на замедление инфляции, которое продолжается с июня, инфляционные ожидания экономических агентов оставались повышенными, отмечают в НБУ и добавляют, что данные поисковых запросов в интернете также свидетельствовали о дальнейшем росте внимания населения к теме инфляции.

В НБУ обращают внимание на устойчивость валютного рынка на фоне значительного объема международной помощи в этом году (50,8 млрд долларов), но говорят о возможных рисках возникновения дополнительных расходов на оборону и восстановление, дальнейшие разрушения энергетики и увеличение дефицита рабочей силы.

Центральный банк удерживает ставку на уровне 15,5%, ведь такой уровень позволяет гривневым инструментам сохранять свою доходность. "Решение о сохранении учетной ставки на неизменном уровне в декабре поддержит эти тенденции и будет способствовать дальнейшему снижению инфляции до цели 5% на горизонте политики", - добавили в пресс-центре.

Следующий пересмотр учетной ставки планируется на заседании Правления НБУ по вопросам монетарной политики, которое запланировано на 29 января 2026 года. НБУ будет гибко реагировать на дальнейшие изменения инфляционных рисков, добавляют в пресс-центре.

Напомним, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала полномасштабной войны и повысил ее до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку до 15%.

НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня прошлого года он держал ее неизменной на уровне 13%, но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%. В январе 2025 года ставка повышена 14,5%, в марте до 15,5%. После этого ставка удерживается на текущем уровне.

