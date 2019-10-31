Нацбанк знову опустив курс євро

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Європейська валюта подешевшала ще на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 8 копійок - до 27,68 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 листопада встановлено на такому рівні: 2768,3212 гривні за 100 євро (-7,6703 грн).

При цьому курс євро на 31 жовтня становив 2775,9915 гривні за 100 євро.

Відзначимо, за підсумками сьогоднішніх торгів на міжбанку курс євро опустився на 14 копійок в порівнянні з 30 жовтня - до 27,60 гривень за євро. При цьому на готівковому ринку середній курс купівлі євро становив 27,43 (27,47 - 30 жовтня), продажу - 27,85 (27,91 - 30 жовтня) грн за євро.

За даними Національного банку, з початку 2019 року в Україні платоспроможні банки отримали 48,35 млрд гривень чистого прибутку, що в 4,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. За 9 місяців доходи банків зросли на 28% до 184 млрд гривень, витрати - на 2% до 135,6 млрд гривень. Висока динаміка доходів обумовлена зростанням чистих процентних та комісійних доходів банків - на 18% до 59,5 млрд гривень і на 14% до 32,3 млрд гривень відповідно завдяки розвитку споживчого кредитування і безготівкових операцій з населенням.