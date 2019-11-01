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Лагард розпочала роботу на посаді глави ЄЦБ

Новини » Політика     01.11.2019 - 14:29
Лагард розпочала роботу на посаді глави ЄЦБ
Фото: Крістін Лагард (IMF.org)

Лагард буде займати пост глави ЄЦБ протягом восьми років

Сьогодні, 1 листопада, Крістін Лагард офіційно приступила до виконання обов'язків глави Європейського центрального банку (ЄЦБ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штаб-квартири ЄЦБ у Twitter.

Як повідомляється, Лагард буде займати пост глави ЄЦБ протягом восьми років.

Нагадаємо, 18 жовтня Крістін Лагард була призначена главою Європейського центрального банку. Лагард змінила на цьому посту Маріо Драгі.

2 липня поточного року Європейська рада схвалила кандидатуру Крістін Лагард на пост президента Європейського центрального банку. Рада з економічних і фінансових питань випустив офіційну рекомендацію 9 липня 2019 року. Європейський парламент і Європейський центральний банк представили свої думки в Європейський рада відповідно 17 вересня і 25 липня поточного року.

Додамо, що Крістін Лагард займала пост директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) з липня 2011 року. У липні цього року вона подала у відставку після того, як вона була висунута на пост глави ЄЦБ.

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