НБУ ще трохи опустив курс долара

Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Курс долара знизився ще на вісім копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 листопада 2019 року опустив офіційний курс долара до 24,73 гривень, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 листопада встановлено на такому рівні: 2473,8144 гривень за 100 доларів (-8,0945 гривень).

При цьому курс долара на 1 листопада становив 2481,9089 гривень за 100 доларів.

Зазначимо, на відкритті міжбанку сьогодні продовжилося падіння курсу долара до відміток 24,67 гривень, але у другій половині дня долар почав зміцнюватися. Станом на 12:40 курс долара знаходився на рівні 24,82 гривень, курс євро був порівняно стабільний і склав 27,65 гривень.

На тлі цього НБУ в середині дня був більш оптимістичний, знизивши довідковий курс долара до 24,70 гривень.

У той же час на готівковому ринку середній курс покупки долара 1 листопада становив 24,65 (24,72 - 31 жовтня), продажу - 24,88 (24,94 - 31 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,36 (27,43 - 31 жовтня), продажу - 27,77 (27,85 - 31 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,53 (3,54 - 31 жовтня), продажу 3,91 (3,92 - 31 жовтня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України зберіг прогноз інфляції на 2019-2021 роки. Передбачається, що на кінець поточного року рівень інфляції складе 6,3%.