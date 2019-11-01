Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку 1 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем у продажу піднявся на 9 копійок - до 24,87 гривень за долар, курс купівлі зріс до 24,83 гривень за долар. Курс євро піднявся на 16 копійок в порівнянні з 31 жовтня - до 27,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,8300 - 24,8700 грн/долар, євро 27,7251 - 27,7673 грн/євро, російський рубль 0,3905 - 0,3913 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8300 24,8700 EUR/UAH 27,7251 27,7673 RUB/UAH 0,3905 0,3913

Відзначимо, вчора торги по долару закрилися в діапазоні 24,7500 - 24,7800 грн/долар, євро 27,5690 - 27,6024 грн/євро, російський рубль 0,3863 - 0,3869 грн/рубль.

Незважаючи на підвищення курсу долара на міжбанку протягом сьогоднішнього дня, Національний банк України знову опустив офіційний курс. Зокрема, курс долара на 4 листопада 2019 року встановлено на позначці 24,73 гривень.

Відзначимо, в обмінниках сьогодні середній курс покупки долара становив 24,65 (24,72 - 31 жовтня), продажу - 24,88 (24,94 - 31 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,36 (27,43 - 31 жовтня), продажу - 27,77 (27,85 - 31 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,53 (3,54 - 31 жовтня), продажу 3,91 (3,92 - 31 жовтня) грн за 10 рублів.