Толпа в Луцке атаковала и повредила служебное авто ТЦК: что известно

Вторник 09 сентября 2025 12:14
Толпа в Луцке атаковала и повредила служебное авто ТЦК: что известно В Луцке толпа атаковала служебное транспортное средство группы оповещения (фото: facebook.com/volynarmy)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 9 сентября, толпа в Луцке атаковала и повредила служебное транспортное средство группы оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей полиции.

Подробнее об обстоятельствах инцидента и реакции на него правоохранителей и ТЦК, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что произошло в Луцке: реакция полиции

Согласно информации полиции Волынской области, инцидент в Луцке произошел около 8 часов утра вторника, 9 сентября, на улице Набережной.

Отмечается, что группа оповещения в составе военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и полицейских ГУНП обнаружила мужчину, который:

  • не предъявил военно-учетные документы;
  • не выполнял законные требования правоохранителей;
  • сбежал на закрытую территорию по улице Набережной.

При этом "собралась толпа людей, которые":

  • повредили служебное транспортное средство группы оповещения;
  • закрыли ворота;
  • заблокировали выезд.

"На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства", - добавили в пресс-службе полиции в Telegram.

Толпа в Луцке атаковала и повредила служебное авто ТЦК: что известноПубликация правоохранителей (скриншот: t.me/policevolyn/8493)

Что о конфликте рассказали в областном ТЦК

Несколько позже об обстоятельствах конфликтной ситуации в Луцке рассказали в Волынском областном ТЦК и СП.

"9 сентября 2025 года в г. Луцк, на ул. Набережной, группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП совместно с представителями полиции проводила проверку военно-учетных документов", - поделилась группа коммуникаций ОТЦК в Facebook.

Уточняется, что во время мероприятий был обнаружен мужчина без необходимых документов. При этом гражданин:

  • отказался выполнить законные требования;
  • пытался скрыться на территории жилого комплекса.

В ТЦК добавили, что в это время "вокруг служебного авто собрались гражданские лица", которые повредили служебный автомобиль группы оповещения:

  • выкрутили и украли ниппели из колес;
  • выбили стекло;
  • заблокировали выезд транспорта.

"Для мужчины, который уклонялся от выполнения правил воинского учета, была вызвана карета скорой помощи", - отметили в ТЦК и подтвердили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и лиц, причастных к правонарушению.

Толпа в Луцке атаковала и повредила служебное авто ТЦК: что известноПубликация ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)

Напомним, с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

При этом согласно публичному отчету командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за август, 91% скандалов вокруг ТЦК оказались фейками.

Читайте также, что нужно знать каждому гражданину о мобилизации, повестках и наказании за нарушение воинского учета.

