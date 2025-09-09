Толпа в Луцке атаковала и повредила служебное авто ТЦК: что известно
Сегодня, 9 сентября, толпа в Луцке атаковала и повредила служебное транспортное средство группы оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей полиции.
Подробнее об обстоятельствах инцидента и реакции на него правоохранителей и ТЦК, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что произошло в Луцке: реакция полиции
Согласно информации полиции Волынской области, инцидент в Луцке произошел около 8 часов утра вторника, 9 сентября, на улице Набережной.
Отмечается, что группа оповещения в составе военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и полицейских ГУНП обнаружила мужчину, который:
- не предъявил военно-учетные документы;
- не выполнял законные требования правоохранителей;
- сбежал на закрытую территорию по улице Набережной.
При этом "собралась толпа людей, которые":
- повредили служебное транспортное средство группы оповещения;
- закрыли ворота;
- заблокировали выезд.
"На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства", - добавили в пресс-службе полиции в Telegram.
Публикация правоохранителей (скриншот: t.me/policevolyn/8493)
Что о конфликте рассказали в областном ТЦК
Несколько позже об обстоятельствах конфликтной ситуации в Луцке рассказали в Волынском областном ТЦК и СП.
"9 сентября 2025 года в г. Луцк, на ул. Набережной, группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП совместно с представителями полиции проводила проверку военно-учетных документов", - поделилась группа коммуникаций ОТЦК в Facebook.
Уточняется, что во время мероприятий был обнаружен мужчина без необходимых документов. При этом гражданин:
- отказался выполнить законные требования;
- пытался скрыться на территории жилого комплекса.
В ТЦК добавили, что в это время "вокруг служебного авто собрались гражданские лица", которые повредили служебный автомобиль группы оповещения:
- выкрутили и украли ниппели из колес;
- выбили стекло;
- заблокировали выезд транспорта.
"Для мужчины, который уклонялся от выполнения правил воинского учета, была вызвана карета скорой помощи", - отметили в ТЦК и подтвердили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства и лиц, причастных к правонарушению.
Публикация ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)
Напомним, с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.
При этом согласно публичному отчету командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за август, 91% скандалов вокруг ТЦК оказались фейками.
