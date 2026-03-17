"С нами не советовались": в ЕС объяснили, почему отказали Трампу помочь с Ираном
Евросоюз призвал США и Израиль остановить войну с Ираном и сообщил, почему отказался помочь президенту Дональду Трампу во время операции на Ближнем Востоке.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.
Каллас: время остановить войну
ЕС готов помочь дипломатически объединить стороны для прекращения конфликта. Каллас подчеркнула, что блок ведет консультации со странами региона - Иорданией, Египтом, странами Персидского залива.
"Проблема с войнами заключается в том, что их легче начать, чем остановить, и это всегда выходит из-под контроля", - сказала она.
Несколько стран ЕС отклонили призыв Трампа присоединиться к миссии по разблокированию Ормузского пролива - ключевого маршрута для транспортировки нефти и газа.
Каллас подтвердила: участие Европы в операции возможно, но, скорее всего, будет носить дипломатический, а не военный характер.
Европейские лидеры объяснили отказ тем, что не хотят рисковать своими военными в войне, которую сами не начинали. Трамп взамен предупредил, что такое решение может ударить по единству НАТО.
"С нами не проконсультировались"
Каллас признала, что Европа не понимает некоторых действий США при Трампе. В то же время отметила, что привыкла к его непредсказуемости и реагирует на это "более спокойно".
"Главное беспокойство европейских стран заключается в том, что с нами не проконсультировались (перед) началом этой войны - на самом деле наоборот", - сказала Каллас.
Также она добавила, что многие европейские лидеры пытались убедить США и Израиль не начинать эту войну.
К слову, советники Трампа сами призывают его найти способ выйти из войны против Ирана. Впрочем, они признаются, что вряд ли есть быстрое и легкое решение.
Сам Трамп говорит, что завершение войны зависит только от его желания. От ударов США по Ирану, по его словам, почти ничего не осталось.