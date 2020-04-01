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НАТО затвердить новий пакет підтримки України і Грузії

Новини » Політика     01.04.2020 - 14:29
НАТО затвердить новий пакет підтримки України і Грузії
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг заявив, що це посилить політичну та практичну підтримку обох країн

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО схвалять новий пакет допомоги для України та Грузії. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає прес-служба НАТО.

Столтенберг зазначив, що це посилить політичну та практичну підтримку обох країн.

"Я очікую, що міністри схвалять новий пакет підтримки для Грузії та України, щоб більше зміцнити наше партнерство, включно з навчаннями в Чорноморському регіоні, який є стратегічно важливим для НАТО", - заявив він.

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Опубліковано Jens Stoltenberg Середа, 1 квітня 2020 р.

Раніше новий міністр оборони Андрій Таран назвав недосяжною швидку адаптацію Збройних сил України до стандартів НАТО. Замість цього пріоритетом в інтеграції він назвав максимальне забезпечення спроможності української армії взаємодіяти з силами Альянсу.

Нагадаємо, раніше тоді ще віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, який уже міністр закордонних справ, заявив, що наявність тимчасово окупованих територій не завадить Україні стати членом Північноатлантичного альянсу.

За його словами, Україна може вступити в НАТО при існуючій окупації Росією Криму та тимчасовій непідконтрольності територій на Донбасі. Він також заявив про прогрес у відносинах між Україною та НАТО.

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