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НАТО розгляне можливість додаткової підтримки України

Новини » Політика     27.03.2020 - 17:30
НАТО розгляне можливість додаткової підтримки України
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Через пандемію перенесли засідання Ради НАТО за участю України

Північноатлантичний альянс НАТО розгляне можливість додаткової підтримки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Повідомляється, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Останній повідомив, що союзники планують обговорити додаткову підтримку України в рамках Комплексного пакету допомоги.

Також повідомляється, що через пандемію коронавірусу перенесено засідання Ради НАТО за участю України та Грузії. Сторони також обмінялися думками щодо останніх деструктивних кроків Росії, в тому числі про заборону громадянам України володіти земельними ділянками в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше новий міністр оборони Андрій Таран назвав недосяжною швидку адаптацію Збройних сил України до стандартів НАТО. Замість цього пріоритетом в інтеграції він назвав максимальне забезпечення спроможності української армії взаємодіяти з силами Альянсу.

Раніше також Столтенберг оцінив вплив коронавірусу на боєздатність НАТО.

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