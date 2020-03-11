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Новий міністр оборони назвав недосяжною швидку адаптацію ЗСУ до стандартів НАТО

Новини » Політика     11.03.2020 - 13:59
Новий міністр оборони назвав недосяжною швидку адаптацію ЗСУ до стандартів НАТО
Фото: Андрій Таран (mil.gov.ua)

Таран назвав пріоритети реформування військової сфери

Адаптація Збройних сил України до стандартів НАТО є недосяжною метою найближчим часом. Про це заявив новий міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба відомства.

За словами Тарана, пріоритетом реформування військової сфери є впровадження стандартів Альянсу в ЗСУ.

"Враховуючи наші реалії, головним завданням Міністерства оборони замість амбітної, але недосяжною найближчим часом мети - повної адаптації ЗСУ до стандартів НАТО, повинна бути цілком реальна мета - максимальне забезпечення спроможності Збройних сил України взаємодіяти з силами Альянсу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт продовжить блокувати засідання Ради Україна-НАТО, поки Київ не відновить права національних меншин. Мова йде про можливість угорської меншини Закарпаття отримувати освіту в українських школах угорською мовою.

До цього в Кабінеті міністрів України заявляли, що Україна може вступити до НАТО з окупованими територіями.

Росія планує збільшити інтенсивність застосування ДРГ на Донбасі, - розвідка
Новини України НАТОМинистерство обороны РФАндрей Таран
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