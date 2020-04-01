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НАТО утвердит новый пакет поддержки Украины и Грузии

Новости » Политика     01.04.2020 - 14:29
НАТО утвердит новый пакет поддержки Украины и Грузии
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг заявил, что это усилит политическую и практическую поддержку обеих стран

Министры иностранных дел стран-членов НАТО одобрят новый пакет помощи для Украины и Грузии. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает пресс-служба НАТО.

Столтенберг отметил, что это усилит политическую и практическую поддержку обеих стран.

"Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, чтобы больше укрепить наше партнерство, включая учениями в Черноморском регионе, которые являются стратегически важными для НАТО", - заявил он.

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Опубліковано Jens Stoltenberg Середа, 1 квітня 2020 р.

Ранее новый министр обороны Андрей Таран назвал недостижимой скорую адаптацию Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО. Вместо этого приоритетом в интеграции он назвал максимальное обеспечение способности украинской армии взаимодействовать с силами Альянса.

Напомним, ранее тогда еще вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который уже министр иностранных дел, заявил, что наличие временно оккупированных территорий не помешает Украине стать членом Североатлантического альянса.

По его словам, Украина может вступить в НАТО при существующей оккупации Россией Крыма и временной неподконтрольности территорий на Донбассе. Он также заявил о прогрессе в отношениях между Украиной и НАТО.

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