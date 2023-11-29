В НАТО о ситуации на фронте: "У украинцев есть реально четкий план"

Представитель Альянса высоко оценил действия украинских защитников даже в условиях определенного дефицита необходимого вооружения, предоставленного странами-партнерами.

"У украинцев есть план, и они его реализовывают. Но это действительно очень-очень тяжело - воевать с россиянами даже с поддержкой, которую запад предоставляет Украине", - сказал он.

По словам чиновника НАТО, то, что "делают украинцы - это невероятно". В этом контексте он привел в пример освобождение бойцами ВСУ на этот момент около половины территории Украины, которая после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года была захвачена оккупантами, а также операции Сил обороны в Черном море.

"У украинцев есть реально четкий план, как добиваться успеха", - подчеркнул представитель Альянса в беседе с корреспондентом издания.

Контрнаступательные действия ВСУ

Силы обороны Украины начали контрнаступление в начале июня. На основном направлении, южном, бойцы ВСУ освободили уже 260 кв. км территории.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что первая оборонная линия на южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом можно завершить еще до зимних морозов.

Еще в сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина уже освободила более половины захваченных россиянами территорий.

Операции Сил обороны в Черном море

Также напомним, недавно украинские военные провели несколько успешных операций по уничтожению российских кораблей в Черном море. Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд".

Кроме того, 10 ноября разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля. Позже в ГУР подтвердили, что 10 ноября была проведена операция с использованием надводных дронов. Один корабль более старого проекта 1176 "Акула", другой более новый - проекта 11770 "Серна" пошли ко дну.

Добавим, недавно пресс-секретарь Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что Силы обороны уничтожили уже 15 кораблей ЧФ россиян, и повредили 12.