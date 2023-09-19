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Украина освободила более половины захваченных россиянами земель, - Милли

США, Вторник 19 сентября 2023 17:08
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Украина освободила более половины захваченных россиянами земель, - Милли Фото: глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С начала полномасштабного вторжения РФ, Украина уже освободила более половины захваченных россиянами территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов генерал Марка Милли на брифинге после заседания "Рамштайна".

"Украина продолжает добиваться успеха. На сегодня Украина уже освободила 54% захваченных земель", - сказал Милли.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов также подчеркнул, что Украина и в дальнейшем продолжает освобождать свои территории.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные начали контрнаступление в начале июня. На основном направлении, южном, они освободили уже 260 кв. км территории.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что первая оборонная линия на южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом можно завершить еще до наступления зимы.

Добавим, что Милли отмечал, что для победы Украине следует выгнать более 200 тысяч российских оккупантов.

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